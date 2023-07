Tennis en fauteuil roulant – Tokito Oda fait chavirer le Swiss Open Au Drizia-Miremont, la 36e édition a célébré ses champions japonais, félicité ses sans-grades et remercié ses bénévoles. Rendez-vous en 2024, dans la fièvre paralympique. Pascal Bornand

Avant de triompher une nouvelle fois à Genève, Tokito Oda a dû retrousser ses manches et allonger son bras gauche. SWISS OPEN/GREGORY PICCOUT

Dans le monde du tennis en fauteuil roulant, on l’appelait «l’héritier». Disciple de l’immense Shingo Kunieda – 50 titres du Grand Chelem à son palmarès – Tokito Oda a pleinement assumé cette filiation en remportant en 2023 ses deux premiers Majeurs (Roland-Garros et Wimbledon) et en se hissant en tête de la hiérarchie mondiale. Programmée, la passation des pouvoirs s’est effectuée à l’aube de ses 17 printemps et quelques mois après l’annonce de la retraite du grand maître japonais.