MagicTomato est l’archétype de la PME qui se prête à la tokenisation: une entreprise à impact avec une forte communauté qui adhère au modèle. Sa volonté: disrupter la distribution alimentaire. Avec sa plateforme qui met en relation consommateurs et producteurs locaux, l’entreprise crée des écosystèmes dans un périmètre de 25 kilomètres pour faire ses courses en produits frais. Paul Charmillot, son fondateur, a numérisé le circuit court. Il offre un nouveau marché aux producteurs et la garantie d’une consommation responsable à sa clientèle. Une entreprise «mission driven», en bon français. «Plus nous avons d’écosystèmes, plus notre chiffre d’affaires croît et plus notre impact est positif», résume Paul Charmillot.