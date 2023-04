Cryptomonnaies – «Tokenisation» du franc: les banques suisses prennent la main Proposé par l’Association suisse des banquiers, le jeton de monnaie scripturale reviendrait à tokeniser les dépôts des clients. Une révolution potentielle pour les banques, qui verraient les activités de paiements basculer sur une blockchain publique. Joan Plancade

Face à la concurrence internationale qui se dessine sur les monnaies numériques, la Suisse serait irresponsable de laisser le champ libre aux stablecoins étrangers en termes de souveraineté. LONQUATTRO/GETTY IMAGES/HUC/MOPNTAGE: CH. MARTIN

Alors que les jetons de banques centrales (MNBC) sont sur toutes les lèvres, on aurait pu s’attendre à voir la BNS entrer dans la course, à l’instar de la BCE qui mûrit son projet d’euro numérique. Ce sont pourtant bien les banques commerciales du pays – via l’ASB (Association suisse des banquiers) et en particulier ses membres UBS et Julius Baer - qui visent à initier le mouvement. Dans un livre blanc publié mardi 14 mars, l’ASB propose la création d’un «jeton de monnaie scripturale (JMS)» consistant en la tokenisation des francs suisses en dépôts sur les comptes bancaires (90% de la masse monétaire en circulation).