«Toi-même» centre son propos avec brio

Il y a une dimension cathartique dans le contenu du spectacle de Cinzia Cattaneo qu’on ne saurait ignorer. Sinon, comment interpréter cet humour nimbé d’autodérision, souvent acerbe, toujours caustique, qui nous livre un portrait à charge de l’intéressée?

Dans le caveau du Caustic Comedy Club, la comédienne-humoriste genevoise de 23 ans livre une partition au large substrat autobiographique face à un parterre comble. Des parties de stand-up alternent avec des portions centrées sur un personnage haut en couleur. C’est dans les premières que l’humoriste parvient à capter au mieux l’attention d’un public visiblement ravi.

On s’étonne de la maturité de l’artiste qui présente une maîtrise parfaite du rythme et un sens inné de l’improvisation. D’autant plus que ses premiers pas dans la discipline datent d’à peine deux ans. Si le spectacle gagne encore à se peaufiner dans certains détails – il n’en est qu’à sa deuxième représentation –, nul doute que son avenir s’annonce très prometteur.

(TDG)