Hockey sur glace – Tömmernes: «Il y a quelque chose de plus important qui arrive» Le défenseur suédois de GE Servette était forcément heureux après la qualification de son équipe en finale des play-off. Néanmoins, il n’a pas cédé à l’euphorie et se concentre déjà sur Bienne. Ruben Steiger Genève

Henrik Tömmernes a été un élément important de la qualification du GSHC en finale des play-off. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Vous êtes en finale après avoir éliminé Zoug, le double champion en titre. Quelles sont les émotions cinq minutes après un tel accomplissement?

C’est une sensation magnifique! Si tu veux gagner le titre, tu dois être capable de battre les meilleurs. Zoug représentait ce qui se faisait de mieux dans le hockey suisse depuis deux ans. Toute la saison, on a montré beaucoup de confiance. Maintenant, on y est pour de vrai à cette finale et on a toutes nos chances de la gagner. On essaye tout de même de profiter de ces beaux moments, mais on se concentre déjà sur la suite.

En sortant Lugano et Zoug, vous avez éliminé sur les deux formations qui vous ont battues en 2021 et 2022. Est-ce un plaisir supplémentaire d’avoir pu prendre votre revanche?

Évidemment. On a connu des défaites frustrantes et difficiles lors des deux dernières saisons et maintenant on se retrouve enfin du bon côté, celui des gagnants. Mais il y a quelque chose de plus important qui arrive. On doit se reposer, se préparer et tout donner dans une semaine.

Durant toute cette série, les matches ont été indécis mais vous avez toujours fait la différence. Qu’aviez-vous en plus par rapport à Zoug?

Honnêtement, c’est très difficile de le dire quelques minutes après la fin de la partie. Comme vous l’avez dit, toutes les rencontres ont été serrées. Tout au long de la saison, on a bâti une grande confiance et on savait qu’on pouvait marquer des buts à tout moment. Les gars ont su élever leur niveau de jeu au bon moment. On a livré de bonnes prestations dans tous les compartiments du jeu. On a toujours trouvé la solution pour s’en sortir et je pense qu’on avait un peu plus faim qu’eux. C’est mon sentiment à chaud.

Votre box-play a été proche de la perfection, ce qui n’était pas forcément le cas contre Lugano. Comment l’expliquez-vous?

On a joué de façon beaucoup plus agressive. On les a mis sous pression et on a essayé de les forcer à jouer certaines passes. Les gars ont effectué de nombreux blocs et Robert a réalisé des parades décisives. Notre jeu en désavantage numérique a été solide, mais il fait partie des choses que tu dois bien faire afin de trouver le chemin de la victoire. Au même titre que le power play qui se montre gentiment plus efficace et j’espère qu’on pourra poursuivre sur cette lancée.

Vous avez connu quelques passages plus difficiles dans cette série, mais on a le sentiment que vous n’avez jamais réellement douté.

C’est l’état d’esprit que tu dois avoir en play-off. Il faut faire un «reset» mental après chaque présence sur la glace. Selon moi, on a été bons sur ce plan durant toute cette demi-finale. On s’est concentrés sur les choses qu’on pouvait contrôler et on a construit notre énergie et nos performances là-dessus.

Les Aigles ont fêté leur qualification avec leur public. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

La semaine débute vendredi 14 avril. Quel sera votre programme d’ici là?

Les plannings n’ont pas encore été établis donc je ne peux pas vous le dire. Évidemment, on doit d’abord penser au repos et profiter de cette coupure de presque une semaine. C’est une sensation un peu bizarre d’avoir autant de jours avant le prochain match, mais les deux équipes se trouvent dans la même situation. Chaque jour, on va essayer de se focaliser un peu plus sur l’acte I et vendredi, à domicile, on va tout donner.

Avez-vous un petit mot à dire sur votre adversaire en finale?

Bienne a montré pendant le championnat et ces play-off que c’était une très bonne équipe de hockey. Cette série opposera d’ailleurs les formations qui ont prouvé qu’elles étaient les meilleures. La finale s’annonce belle pour les deux clubs et les deux villes.

Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

