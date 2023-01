Hockey sur glace – Tömmernes: «Genève restera toujours un endroit spécial pour ma famille et moi» Le défenseur suédois rejoindra Frölunda au terme du présent exercice. Nous avons pu parler avec lui de ce choix. Ruben Steiger

Henrik Tömmernes a pris la décision de retourner en Suède au terme de la saison. BASTIEN GALLAY / LPS

Lundi après-midi, Genève-Servette a officialisé le départ de son joyau Henrik Tömmernes à Frölunda, club basé à Göteborg. Le défenseur suédois nous explique son choix et revient sur les six années passées aux Vernets.

Henrik Tömmernes, le feuilleton concernant votre avenir a pris fin. Comment vous sentez-vous?

Maintenant que la décision est prise et officialisée, je me sens bien. Le processus de réflexion a été long. On a beaucoup discuté avec ma femme et on pense que c’est le bon moment pour rentrer en Suède.

Pouvez-vous expliquer les raisons de ce départ en Suède au terme de la présente saison?

On a toujours songé à retourner en Suède pour que j’y finisse ma carrière. Comme je l’ai dit, c’était le bon moment puisque ma fille va commencer l’école. Ainsi, elle pourra aller à l’école suédoise. En ce qui concerne le sportif c’est aussi un bon challenge. Frölunda est une équipe qui vise le haut du classement et j’ai encore quelques bonnes années devant moi pour les aider.

Vous avez passé six belles années à Genève, la décision a-t-elle été difficile à prendre?

La décision de quitter Genève a été très compliquée à prendre car on aime cette ville. On y a passé six années magnifiques, mes enfants ont grandi ici et ma deuxième fille y est née. Genève est notre deuxième maison et restera toujours un endroit spécial pour ma famille et moi. J’adore jouer aux Vernets et ce point rend aussi la décision difficile.

Quand l’avez-vous prise?

Le choix définitif a été pris il y a quelques semaines mais je ne me souviens plus de la date exacte. Dès la décision prise, j’en ai fait part au club. Je voulais être le plus transparent possible avec eux afin que l’équipe et moi puissions nous focaliser uniquement sur la fin du championnat.

Comment vos coéquipiers ont-ils réagi à l’annonce de votre départ?

J’ai joué longtemps avec plusieurs de mes coéquipiers et ils ont tous compris quand je leur ai expliqué mon choix. Maintenant que tout le monde est fixé, on peut se concentrer pleinement sur la suite de la saison.

Vous retrouverez Frölunda, votre club avant de venir au GSHC. Cela démontre-t-il votre attachement à vos équipes?

Cette valeur compte pour moi. J’aime être au même endroit et je voulais signer dans un lieu que je connaissais. J’ai joué toute ma carrière pro en Suède dans ce club. Avec ma famille, on passe nos étés dans la ville, donc le choix était facile. De plus, Frölunda figure parmi les meilleures formations du pays et je voulais rejoindre un environnement compétitif. Lors de mon dernier passage, on avait gagné deux titres nationaux et une Champions Hockey League.

Il vous reste encore quelques mois aux Vernets, avec une équipe taillée pour aller loin. Partir sur un titre, c’est ce dont vous rêvez?

Évidemment, c’est quelque chose auquel je pense, ça serait la fin parfaite pour moi. On possède une excellente équipe, la meilleure depuis que je suis à Genève, et on réalise notre meilleure saison régulière. On a le talent pour viser haut et si on reste en bonne santé, on peut créer quelque chose de spécial.

C’était six années magnifiques lors desquelles j’ai senti l’amour de tous les fans. J’espère qu’ils vont continuer à soutenir l’équipe afin qu’on écrive ensemble l’histoire du club.



Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.