Production au Grand Théâtre – Titus, un homme de notre temps Signé par le metteur en scène Milo Rau, «La Clémence de Titus» se dévoile sous des traits contemporains et marque le retour à Genève de Bernard Richter. Entretien avec un ténor ardent. Rocco Zacheo

Après sa participation à «Manon Lescaut» en 2017, Bernard Richter retourne au Grand Théâtre dans le rôle-titre de «La Clémence de Titus». LAURENT GUIRAUD

Paré de la simple trilogie pull-jean-basket, Bernard Richter n’a encore rien d’un empereur romain, alors que le jour de la première de «La Clémence de Titus» approche. Et il n’est pas certain qu’il en acquerra les allants vendredi soir, au moment de fouler la scène. Le ténor neuchâtelois le sait depuis un certain temps déjà: en se joignant à l’équipe menée par le metteur en scène Milo Rau – qui fait ses grands débuts dans le monde lyrique – pour incarner le rôle-titre de la pièce de Mozart, il ferait l’économie des longues toges, de lauriers sur la tête et de décors renvoyant aux péplums. La production qu’offre le Grand Théâtre ne campe pas dans cette esthétique; elle promet au contraire une contextualisation dans notre temps, un enracinement dans les problématiques sociologiques et politiques d’aujourd’hui. Assis dans une salle de répétition de l’institution genevoise, le chanteur nous parle de ce pari artistique et de son engagement dans une aventure qui, à ses yeux, est appelée à faire date.