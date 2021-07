Un film générationnel – «Titane» tombe à pic Après le «trauma» de la Palme d’or de Julia Ducournau, son film transgenre mérite une rémission. Analyse. Boris Senff

«Titane» ou la trajectoire enflammée d’Alexia (Agathe Rousselle), rescapée d’un accident de la route et sexuellement attirée par les voitures.

La critique a parfois donné l’impression de déraper un peu face à «Titane», le film de Julia Ducournau distingué à Cannes par la Palme d’or. On insistait beaucoup sur le fait que la réalisatrice était une femme ou que son œuvre relevait du «fantastique», de l’«horreur», et signait une irruption du cinéma de genre au plus haut niveau du palmarès cannois.

Le premier argument était assez gratuit même si l’on sait que l’éminent festival soigne sa parité depuis quelques courtes années. Le second ne semblait pas beaucoup plus lesté: ce débat n’a pas tellement eu lieu quand Lars von Trier avait présenté en compétition son violent «Antichrist» en habitué des incartades fantastiques.