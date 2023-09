Tirs policiers – La famille de «Nzoy» n’attend rien de la justice suisse Deux ans après la mort d’un Zurichois métis de 37 ans sous les balles de la police de Morges, sa sœur se confie dans une brochure qui a été distribuée cette semaine sur les lieux du drame. Benjamin Pillard

Une centaine de militants a manifesté devant la gare, ce mercredi en début de soirée. KEYSTONE/PIERRE ALBOUY

«Nous n’accepterons jamais ta mort tragique, pas plus que le comportement de la police, de la justice et de l’État. Au lieu d’admettre le racisme et le profilage racial, ils le nient. Nous appelons à la lutte… Peuple de Morges en révolte! Soyez créatifs, bruyants et sauvages!» Les mots sont forts. Traduits de l’anglais, ils émanent de la sœur aînée de Roger Wilhelm (dit «Nzoy»), le Zurichois de 37 ans abattu par un jeune policier morgien le 30 août 2021, sur un quai CFF, alors qu’il courait vers lui couteau en main (la fin de la séquence est documentée par plusieurs vidéos qu’avaient filmées des riverains et des passagers d’un train à l’arrêt).