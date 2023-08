Nuit agitée à Genève – Des feux d’artifice tirés sur la police pour la fête nationale La police cantonale déplore plusieurs débordements en marge des festivités du 1er Août. Un mineur a été interpellé. Léa Frischknecht

Lors du 1 er Août 2021, déjà, police et pompiers avaient essuyé des tirs de feux d’artifice. Charles Garcia

Après les traditionnelles saucisses – véganes ou non – et feux de joie des communes, l’heure est au bilan des festivités du 1er Août. Et celles-ci ont été un peu agitées pour la police cantonale genevoise. «Nos équipes ont été provoquées par des tirs de mortiers à plusieurs reprises», indique le porte-parole Alexandre Brahier.

Mineur interpellé

Comme le montre une vidéo publiée sur le site de «20 minutes.ch», à Versoix, des individus ayant arrosé une route d’essence ont tiré sur les forces de l’ordre à l’aide de mortiers durant la soirée. Des débordements de plus en plus fréquents lors des événements festifs tels que les soirées d’Halloween ou du 31 décembre. «Heureusement, nous ne déplorons aucun blessé et nous sommes toujours parvenus à rétablir l’ordre public», précise encore Alexandre Brahier.

Sollicitée pour une bagarre sur le quai Gustave-Ador, la police a également été visée à trois reprises par des tirs de mortiers. L’auteur, un mineur qui a tenté de prendre la fuite en direction du Jardin anglais, a été interpellé. «Au total, nous avons effectué 61 contrôles d’identité», relate Alexandre Brahier.

Pompiers plus tranquilles

Du côté du Service d’incendie et de secours (SIS), on rapporte une soirée plutôt calme. Si les équipes étaient «sur le pied de guerre», elles n’ont pris part qu’à des «interventions courantes». «Nous avons reçu beaucoup d’appels de personnes qui s’inquiétaient de voir qu’il y avait des feux malgré l’interdiction, mais sinon, rien de spécial», indique la centrale.

Pour rappel, dans un arrêté du 28 juillet, le Conseil d’État avait interdit la vente et l’emploi de feux d’artifice et limité les feux de joie afin de prévenir les incendies dans le canton. De nombreuses autorisations avaient néanmoins été délivrées à certaines communes et personnes privées. La police cantonale n’a toutefois pas eu à intervenir sur un nombre important de feux d’artifice sauvages.

Léa Frischknecht est journaliste RP à la rubrique genevoise. Après un bachelor en Science politique à l’Université de Genève, elle a obtenu son master à l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.