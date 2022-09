L'équipe de Suisse fera bloc derrière la Genevoise, dans la nuit de vendredi à samedi, pour la course en ligne féminine des Mondiaux de Wollongong (Aus).

Dans la nuit de vendredi à samedi, les Suissesses auront un rôle, au mieux, d'outsider. Le parcours australien est difficile et c'est certainement une puncheuse de très haut niveau ou une sprinteuse qui passe bien les bosses qui s'adjugera pour un an le maillot irisé de championne du monde de la course en ligne. «Ca ressemble à une classique ardennaise», a confirmé Marlen Reusser, depuis «Down Under», où elle a déjà complété sa panoplie avec le bronze du contre-la-montre le week-end dernier et l'or par équipes en semaine.

Swiss Cycling misera donc davantage sa stratégie sur les qualités d'Elise Chabbey. La Genevoise aime quand ça monte et ça descend et a prouvé sur le dernier Tour d'Espagne que les jambes étaient là, en prenant la 2e place de la 3e étape, puis, en Australie, en arrivant à suivre la locomotive Reusser lors du relais mixte. «Nous voulons l'aider et la soutenir, a confirmé sa coéquipière bernoise âgée de 30 ans. Elle est dans la forme de sa vie. La question est de savoir si nous aurons la possibilité de le faire», quand ça commencera à compter, vers la fin des 164,3 km du parcours australien.

Elise Chabbey, lors du Tour de France. AFP

Elise Chabbey (29 ans) a beaucoup couru cette saison et le Mondial pourrait être son apothéose. «Nous avons un peu fait la fête après le succès du relais et la nuit a été courte», a-t-elle avoué. Sur le long tracé des Antipodes, la Suissesse devra se canaliser pour tenter de garder une cartouche pour le bon moment. «Parfois, je cours de manière un peu trop agressive et j'y laisse de l'énergie, a-t-elle analysé. Mais j’apprécie essayer des choses et je n'aime pas courir à l'arrière.» Elena Hartmann, Nicole Koller et Noemi Rüegg complètent un effectif de Swiss Cycling qui n'aura pas à porter le poids de la course, au vu de l'affiche présente au départ.

Annemiek van Vleuten (PB) sera bien de la fête - la gagnante des Tours d'Italie, de France et d'Espagne s'est fracturée un coude lors du chrono par équipe -, aux côtés des autres favorites Elisa Longo Borghini, Elisa Balsamo (Ita), Marianne Vos, Ellen van Dijk (PB), Evita Muzic, Juliette Labous (Fr), Lotte Kopecky (Be), Amanda Spratt (Aus) ou encore Cecilie Ludwig (Dan) et Katarzyna Niewiadoma (Pol).Dans la foulée, quasiment tout ce petit monde se retrouvera sur les routes suisses, pour la revanche lors du premier Tour de Romandie féminin au début du mois d'octobre.