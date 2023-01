Encre bleue – Tir au canon et toilettes sifflantes La promenade de la Treille met les oreilles de nos élus à rude épreuve. Julie

Genève, le 31 décembre 2022. Le canon tire 23 coups en 30 minutes, quand les proches toilettes sifflent à toutes les heures de la journée. Un artificier masqué est dans la place. © Magali Girardin Magali Girardin

Pour qui sont ces toilettes publiques qui sifflent sous nos fenêtres? Pour le Conseil administratif de la Ville de Genève. Authentique. La plus haute autorité municipale s’est ainsi retrouvée, in corpore, sans l’avoir cherché, dans le rôle de «dame pipi» de la République. Un sketch oublié de la dernière revue genevoise? Non, une histoire de voisinage bien réel aux conséquences plutôt inattendues.