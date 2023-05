Une star naturalisée – Tina Turner aimait la Suisse, elle le disait dans une pub! Depuis 1994, la chanteuse vivait au bord du lac de Zurich et depuis 2013, cette Américaine d’origine était suisse. En 2014, elle tournait même une pub pour Swisscom. Gérald Cordonier avec ATS

Tina Turner en 2009 en Allemagne. AP Photo/Hermann J. Knippertz, file/Keystone

Tina Turner est l’une des chanteuses les plus célèbres au monde. En 2010, la télévision suisse lui a décerné le Swiss Award dans la catégorie «Show». Dans une interview, elle s’est ensuite déclarée fière d’avoir reçu ce prix en tant que non-Suisse.

Sa passion pour la Suisse s’est prononcée aussi dans une publicité pour Swisscom. La chanteuse naturalisée y retrace sa vie, tout en déclamant son amour pour le pays de Heidi. Avec un peu d'humour et des clichés touristiques, des montagnes à l'arbalète, du cor des Alpes à la fondue, du savoir-vivre au goût pour la discrétion, la «reine de la jungle» réécrit son histoire aux couleurs de la Suisse.

Pourtant née aux Etats-Unis dans le Tennessee, on apprend dans la réclame qu'enfant elle avait déjà quelque chose d'... helvétique. Une seconde nature qui l'a finalement attachée pour de bon à sa patrie d'adoption.

En 2013, la chanteuse est devenue suisse et a renoncé à sa nationalité américaine. La même année, elle a épousé à Küsnacht le manager de musique allemand Erwin Bach, de 16 ans son cadet. Ensemble, ils ont vécu ces dernières années dans une villa à Küsnacht, sur les rives du lac de Zurich.

Exemplaire, elle votait

Pour son 75e anniversaire, la reine du rock s’est offert, ainsi qu’à sa commune, des illuminations de Noël. Le jour de son anniversaire, Küsnacht a enclenché pour la première fois ces illuminations.

Tina Turner s’est montrée exemplaire en se rendant aux urnes lors de votations. Elle a appris l’allemand et fait l’éloge de sa nouvelle patrie, où elle disait se sentir chez elle. La nourriture lui convenait également, appréciant le fromage et les «Bürli», petits pains en forme de ballon, avait-elle déclaré dans une interview.

Diplômée à Berne

La sympathie et l’estime que Tina Turner éprouvait pour la Suisse étaient réciproques. En décembre 2021, la chanteuse et actrice s’est vu décerner le titre de docteur honoris causa de l’université de Berne pour «l’œuvre musicale et artistique unique de sa vie».

Selon l’hommage rendu, Tina Turner s’est aussi imposée en tant que femme dans un domaine dominé par les hommes et a touché de nombreuses personnes par son authenticité et son rayonnement artistique. Par son art, elle a également «montré de manière exemplaire une voie pour sortir de conditions discriminantes à plusieurs reprises».

