Départ à Ge/Servette – Le hockeyeur Timothy Kast s’engage avec Berne Le Genevois, qui n’entrait plus dans les plans des Aigles, va poursuivre sa carrière dans la capitale où il était à l’essai. Christian Maillard

Timothy Kast a hérité du No 23 avec le CP Berne. KEYSTONE

Il aurait bien voulu rester à Genève, dans ce club qu’il aime tant et qui lui a tant donné, mais Timothy Kast a été contraint de vider ses affaires du vestiaire des Vernets. L’ancien junior des Aigles, qui n’entrait plus dans les plans des dirigeants grenat, va finalement rejoindre Daniel Manzato dans la capitale et poursuivre sa carrière avec le CP Berne, club avec lequel il était à l’essai depuis le début de cette saison.

Timothy Kast, qui aimait tant ce maillot grenat, va désormais se retrouver dans la peau d’un ours avec Eric Blum et Thomas Ruefenacht. ERIC LAFARGUE

Joueur polyvalent, ce Genevois de 33 ans a convaincu le coach Johan Lundskog et la direction sportive des Ours de lui offrir un contrat d’une année. L’ancien champion de Suisse a également recruté le défenseur Yannick Hänggi, 24 ans, qui évoluait avec les Ticino Rockets.

