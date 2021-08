Football – Timothy Fayulu a déposé plainte Le gardien du FC Sion est passé à l’action, après avoir été victime d’insultes racistes à Saint-Gall samedi dernier. Valentin Schnorhk

Timothy Fayulu, ici soutenu par Christian Constantin, a également reçu des messages à caractère raciste sur ses réseaux sociaux. Keystone-ATS

La machine judiciaire est enclenchée. Timothy Fayulu ne laissera pas passer les insultes racistes dont il a été victime à Saint-Gall samedi dernier, lors du match nul 1-1 obtenu par le FC Sion. Selon nos informations, le gardien a formellement déposé plainte contre X auprès du Ministère public saint-gallois mardi, comme l’avait laissé entendre le club valaisan.

Des mesures urgentes ont été demandées par les avocats du joueur en collaboration avec ceux du FC Sion, avec notamment le séquestre des caméras du Kybunpark, dans le but d’identifier les auteurs des insultes. Pour rappel, après le but de l’égalisation sédunoise, le gardien genevois avait été apostrophé depuis la tribune des supporters saint-gallois: «Premièrement, ils me lançaient de la bière et des briquets, mais ce n’est rien, avait-il expliqué le lendemain. Après, au moment de récupérer mon linge, j’entends «Scheiss Fayulu, Monkey Fayulu». En gros, ils me traitaient de singe. Je ne me suis jamais fait tirer dessus, mais c’est comme si on me tirait une balle.»

À noter que, selon un des avocats de Fayulu, l’ancien international M21 a également reçu des messages à caractère raciste sur ses réseaux sociaux. Lesquels ont été apportés au dossier. Dans un communiqué diffusé lundi soir, le FC Saint-Gall s’est également engagé à collaborer avec les instances. Une procédure disciplinaire a parallèlement été ouverte par la Swiss Football League. L’instruction suit son cours.

