Football – Timothé Cognat: «Servette a huit finales pour rester 2e» Catalyseur des offensives servettiennes, le Français de 25 ans évoque le match à YB, ce samedi soir (20h30), la fin de saison et son avenir. Daniel Visentini

«Timo» Cognat, infatigable inspirateur des offensives servettiennes, est un élément essentiel du Servette FC. Son contrat court jusqu’en 2024. Mais sera-t-il encore grenat la saison prochaine? Bastien Gallay

Timothé Cognat, à quoi doit s’attendre Servette au Wankdorf ce samedi soir, face à un YB que vous avez battu il y a vingt jours?

Je m’attends à un Young Boys sans doute un peu revanchard. En plus, il ne manque que six points aux Bernois pour être sacrés à nouveau champions officiellement. Ils voudront les obtenir rapidement.

Mais Servette semble être un peu la bête noire d’YB, avec, souvent, des résultats positifs. Pourquoi?

Je ne sais pas. Il y a eu plusieurs résultats positifs toutes ces dernières saisons, c’est vrai. Je crois que quand on joue contre YB, on sait que l’on n’est pas favori. Et cela nous libère.

Servette sort d’un 0-0 frustrant après avoir copieusement dominé Lugano: comment gérez-vous tous ces nuls, ces soucis fréquents dans les deux zones décisives, devant et derrière?

Eh bien oui, c’est frustrant. C’est frustrant quand on ne marque pas, comme contre Lugano. Et c’est frustrant aussi quand on marque, mais qu’on concède l’égalisation derrière, comme c’est trop souvent arrivé. Ce n’est pas quelque chose qu’on ressasse entre nous. Mais on y travaille. Précisément pour être plus solide dans les deux zones décisives.

Malgré tout cela, vous êtes toujours 2e au classement…

Oui et on veut défendre cette 2e place que nous occupons depuis un petit moment déjà. Ce serait dommage de la quitter sur la fin de la saison. Il y a une belle motivation: le 2e disputera les qualifications pour la Ligue des champions. Bien sûr qu’on y pense un peu, à cette perspective. Servette a maintenant huit finales pour rester 2e.

Votre contrat court jusqu’en 2024. Mais serez-vous encore au Servette FC la saison prochaine?

Je ne sais pas. Des opportunités peuvent se présenter. Je dois éventuellement réfléchir à un potentiel départ.

Mais quelle est la tendance, dans votre tête?

Pour l’instant, je ne pense pas à ça. Je reste concentré sur la fin de saison, sur la 2e place à défendre. Le reste, on en reparlera plus tard.

Crivelli blessé pour deux à trois semaines Afficher plus Le buteur français manquera l’appel du Wankdorf ce samedi soir. Et les suivants. Touché contre Lugano, Enzo Crivelli souffre des adducteurs. Il sera absent deux à trois semaines. Douline, lui, c’est au milieu qu’il laisse un grand vide. Il souffre de son côté d’une commotion depuis deux mois, dont il se remet difficilement. Magnin est également blessé (fracture de fatigue). Rodelin et Diallo sont en reprise, après leurs blessures. Mais ils ont encore besoin de reprendre le rythme et ne seront pas du voyage de Berne. Stevanovic et Clichy, eux, sont incertains. Geiger pourrait les ménager en leur épargnant la pelouse synthétique d’YB.

