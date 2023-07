Ladies Open Lausanne – Timea Bacsinszky a lâché la raquette pour le micro Toujours populaire, l’ancienne No 9 mondiale fait parler son expérience dans les coulisses du tournoi lausannois. Elle interviewe notamment les joueuses, en fin de rencontre. Pierre-Alain Schlosser

Timea Bacsinszky a trouvé sa reconversion. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

«Il est temps pour moi de tourner la page, et d’en écrire une autre, dont j’espère qu’elle sera aussi intense. Merci pour tous ces moments, les sourires, les larmes, les doutes, mais surtout ce que j’ai appris.» Il y a exactement deux ans, Timea Bacsinszky (34 ans) annonçait sa retraite sportive. La championne qui a grandi à Belmont-sur-Lausanne peut s’enorgueillir d’avoir disputé notamment deux demi-finales de Grand Chelem (2015 et 2017 à Paris), une médaille d’argent aux JO de Rio avec Martina Hingis et quatre titres en simple.