Retour en grâce – Tim Kast a su saisir sa chance au bon moment Le hockeyeur genevois a longtemps végété en tribune. Mais depuis une dizaine de matches, il a su faire fructifier les opportunités que lui a données le staff. Ses belles performances en défense ou en attaque lui suffiront-elles pour décrocher un nouveau contrat? Grégoire Surdez

Tim Kast est comme chez lui aux Vernets. Il aimerait bien rester dans sa deuxième maison. Lucien Fortunati

Il y a une fondation. Une philosophie. Au bout du lac, le hockey doit servir de modèle d’intégration. Au sens large du terme, bien sûr, en rassemblant une communauté la plus large possible. Mais l’intégration se veut également exemplaire sur le plan purement sportif. Avec le développement d’une véritable politique de formation, Ge/Servette a entamé un cycle vertueux qui doit, bon an, mal an, permettre à des jeunes formés au club de rentrer dans la danse. Voilà pour la ligne claire définie par une Fondation 1890, chère au président par intérim, Didier Fischer, qui souligne aussi l’importance de l’identité genevoise que doivent avoir les équipes du canton (hockey, football, rugby).