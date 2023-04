La rade en fête à l’Ascension – Tiken Jah Fakoly et Makala têtes d’affiche de «Feu ô lac» Le chanteur de reggae et le rappeur genevois se produiront gratuitement en parallèle du grand spectacle de drones mi-mai. Sophie Simon

Tiken Jah Fakoly à Paléo en 2016. KEYSTONE

Les quatre jours de fête prévus autour de la rade durant le long week-end de l’Ascension ont trouvé leur nom: ce sera «Feu ô lac». Comme la «Tribune de Genève» l’avait révélé, le Canton et la Ville se sont associés pour accueillir le plus grand spectacle de drones d’Europe, ainsi que diverses animations musicales et sportives gratuites. Le programme détaillé du 18 au 21 mai a été révélé ce mardi. Original et varié, il devrait satisfaire le plus grand nombre.

«Une population d’intelligence artificielle découvre la rade, rencontre un bateau, un jet d’eau, une montagne, et va repartir chargée de cette diversité vers les cieux.» Christophe Bretonneau, directeur artistique du spectacle de drones

C’est le groupe F, connu des Genevois pour avoir organisé les grands feux d’artifice de 2016 et 2017, qui sera aux manettes pour télécommander les 1350 appareils volants. Le directeur artistique, Christophe Bretonneau, en a dévoilé le pitch: «Une population d’intelligence artificielle découvre la rade, rencontre un bateau, un jet d’eau, une montagne, et va repartir chargée de cette diversité vers les cieux.»

Il avertit les amateurs traditionnels de feu d’artifice: avec les drones, on part sur un autre ton. «C’est un très très grand poème, très doux, très lent.» Le spectacle, d’une durée de vingt-trois minutes, devrait se produire trois soirs de suite, si le ciel y est favorable.

Humour, danse et musique

Trois scènes, trois ambiances. La grande, près de Baby-Plage, accueillera notamment deux concerts majeurs les vendredi et samedi soir. Le rappeur genevois Makala ouvrira le bal avant de s’envoler pour l’Olympia – «une consécration, pour un artiste suisse», remarque le programmateur Eric Linder – suivi du «Bob Marley ivoirien», le chanteur de reggae Tiken Jah Fakoly, «très engagé politiquement pour la paix».

La scène du lac sera consacrée au stand-up, l’humoriste Alexandre Kominek en tête, et aux DJ. Enfin, la scène de la rotonde du Mont-Blanc sera dédiée à la danse, avec entre autres une milonga (soirée tango), une initiation au swing, et le retour tant attendu de la guinguette, qui avait si injustement disparu de la Fête de la musique l’an dernier après des années de succès populaire incontesté.

Outre la roller skate party sur le pont du Mont-Blanc, ou la course de paddle en déguisement, déjà annoncées, les animations s’enrichissent d’une course de caisse à savon, d’un tournoi de jass géant, de jeux à vélo ou encore d’un village du tennis doté d’un radar de vitesse pour les services.

Un supplément spécial de la «Tribune de Genève» avec le programme complet paraîtra le 8 mai.

Sophie Simon est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2011. Elle enquête notamment dans les domaines de l'éducation, la santé, le tourisme, la politique. Elle couvre aussi les rapports de la Cour des comptes et les arrêts du Tribunal fédéral. Elle est titulaire d'un master en journalisme du CELSA (Sorbonne). Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.