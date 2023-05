Feu Ô Lac – Tiken Jah Fakoly et les autres concerts en plein air Feu Ô Lac se fait également en musique. Du jeudi au dimanche, trois scènes accueillent le public autour de la rade, l’une aux Pâquis, les deux autres du côté des Eaux-Vives. Fabrice Gottraux

Tiken Jah Fakoly. NICOLAS BAGHIR

Vedette incontestable de ces réjouissances lacustres, l’incontournable Tiken Jah Fakoly, figure iconique du reggae africain, se produit sur la Grande Scène le samedi 20 mai. L’opportunité de communier sans bourse délier avec celui qui milite en chantant depuis trente ans déjà et la sortie de son premier album, «Djeli», en 1993. Né en Côte d’Ivoire, établi au Mali, Tiken Jah Fakoly n’a eu de cesse de dénoncer les problématiques que traverse l’Afrique, des dérives autocratiques au colonialisme occidental, le musicien mettant un point d’honneur à défendre les revendications d’une jeunesse majoritaire par son nombre mais encore trop peu écoutée par les vieux décideurs.

Les Petits Chanteurs à la gueule de bois. GUILLAUME PERRET

L’exemple de Tiken Jah Fakoly fait-il sens au bout du lac? Notez, entre autres thèmes abordés par le chanteur, comment l’artiste malien traite dans ses albums récents de l’immigration notamment, du fanatisme religieux également. Voir la chanson «Où est-ce que tu vas?» avec les vers «nombreux se sont perdus en route à croire au miracle». On écoute également «Religion», en anglais cette fois, également en langue dioula du Mali, avec cette strophe sans équivoque: «If You decide to kill yourself, do it alone. If you want to go to your paradise, go there alone». Traduction: si tu veux te tuer, fais le seul, si tu veux rejoindre ton paradis, vas-y seul. Clair. Voilà deux compositions du dernier album en date, «Braquage de pouvoir», paru en 2022, dont le titre évoque la confiscation des démocraties africaines par les élites arrivées au pouvoir grâce, hé bien, à la démocratie. Non moins édifiant. Tiken Jah Fakoly a beaucoup à dire. Pour aller plus loin, rien de tel que ses propos rapportés par le magazine en ligne Pan African Music, référence essentielle pour les musiques africaines et les enjeux contemporains qu’elles évoquent.

Black Sea Dahu. PAUL MAERKI

Tiken Jah Fakoly en tête d’affiche, que reste-t-il à présenter de cette programmation musicale de l’Ascension? Des groupes suisses, uniquement. Et des meilleurs, vraiment. Par exemple: on sait combien ce trio neuchâtelois, Les Petits Chanteurs à la gueule de bois, plaît à un large public. Si les trois barbus que voici (l’un d’eux s’est rasé depuis) ne sont pas sans évoquer, visuellement du moins, le groupe texan ZZ Top, leur répertoire appartient à une catégorie tout autre. D’un zeste de chorale jurassienne, un doigt de schweizer volksmusik et un plein baquet de ballades d’avant-guerre, la fine équipe a fait son argument pour interpréter des paroles pince-sans-rire. Fameuse «Entube de l’été» en 2017. Mais Les Petits Chanteurs savent aussi comment s’adresser aux plus… petits. Ainsi qu’ils le feront pour Feu Ô Lac. Morceau choisi: «Si j’étais un cochon», où l’on apprendra combien «pour attirer les mouches», il est agréable de ne plus jamais se doucher. Parfaitement écologique.

OY. ANNIE BEAUVOIR

La suite est à l’avenant. Black Sea Dahu (jeudi), projet de la chanteuse zurichoise Janine Cathrein. Occasion rare d’écouter à Genève l’une des formations helvétiques les plus passionnantes de ces dernières années. Comme OY (samedi), duo helvétique établi à Berlin dont le dernier album, grandiose «World Wide We» alliant pop et hip-hop, compte parmi nos coups de cœur de l’année. Voir encore le rappeur lausannois Arma Jackson vendredi, même jour que son confrère Makala, pointure genevoise du genre. Voir encore L’Effet Philémon et son rock psychédélique, avant de poursuivre samedi avec le Pierre Omer’s Swing Revue et Loco Escrito, pour finir avec de la musique classique dimanche.

Makala. DR

