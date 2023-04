Golf – Tiger Woods a subi une nouvelle opération à la jambe droite La star américaine de 47 ans a annoncé avoir subi une nouvelle opération chirurgicale à la jambe droite, gravement touchée lors de son grave accident de voiture survenu en 2021.

Depuis son grave accident de voiture, Tiger Woods lutte pour rester compétitif au plus haut niveau. Getty

Le golfeur américain Tiger Woods a annoncé qu'il avait subi ce mercredi une nouvelle opération chirurgicale à la jambe droite, gravement touchée lors d'un accident de voiture en 2021. Un communiqué - publié sur son compte Twitter - indique qu'il a subi «une procédure de fusion sous-talienne pour soigner son arthrite post-traumatique d'une fracture talienne précédente». L'articulation sous-talienne est située juste sous l'articulation de la cheville et une fusion peut soulager la douleur.

«Tiger est désormais en convalescence et a hâte de commencer sa rééducation», selon le communiqué, qui ne précise pas la durée de son indisponibilité.

Woods (47 ans) avait abandonné début avril au 3e tour du Masters d'Augusta - compétition qu'il a remportée cinq fois dans sa carrière – à cause d'une aggravation d'une blessure à un pied. Avant son abandon, il avait eu du mal à passer le cut dans des conditions humides et froides, et il boitait à certains moments.

Le golfeur avait eu un grave accident de voiture le 23 février 2021 près de Los Angeles, son SUV enchaînant plusieurs tonneaux après une sortie de route brutale. Il avait souffert de plusieurs fractures ouvertes aux jambes, surtout la droite, la plus endommagée, qui ne donnait guère d'espoir quant à la poursuite de sa carrière. Depuis, il n'a participé qu'à cinq tournois et terminé seulement deux fois.

Le prochain tournoi majeur, le Championnat PGA à Oak Hill (Etat de New York, nord-est), est programmé du 18 au 21 mai.

AFP

