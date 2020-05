Cultura – «Tiger King», la série qui sidère l’Amérique Sorti il y a deux mois, le fascinant documentaire Netflix plonge dans l’Amérique crasse et cupide des éleveurs de tigres. Audiences records, révélations en cascade sur un milieu extravagant, et déjà trois projets d’adaptation par Hollywood. Christophe Pinol

Joseph Maldonado-Passage, alias Joe Exotic, est le personnage principal de cette série documentaire. Il purge désormais une peine de vingt-deux ans de prison pour avoir voulu faire assassiner une de ses accusatrices, elle-même soupçonnée d’avoir tué son mari… NETFLIX

Bien malin celui qui aurait pu imaginer qu’avec sa frange peroxydée, sa coupe mulet, son flingue à la ceinture, ses pantalons moulants et ses chemises kitsch, Joseph Maldonado-Passage (né Schreibvogel), alias Joe Exotic, devienne un jour un phénomène de société. Et même un personnage de la pop culture, aujourd’hui grand pourvoyeur d’imitations et de déclinaisons sur internet, au même titre que Dark Vador, Homer Simpson ou Lara Croft. Et pourtant…