Fribourg et Genève en play-off – Tiens, tiens, mais comme on se retrouve… Depuis 2008, que ce soit en quarts ou en demi-finales, les Aigles et les Dragons se sont déjà affrontés à trois reprises. Avec à chaque fois des victoires des Grenat. Nouvelle série dès mardi soir à Fribourg. Christian Maillard

Après 2008, 2010 et 2016, Julien Sprunger retrouve encore une fois les Genevois en play-off. Eric Lafargue

Il n’y a pas de lézard, entre les Dragons et les Aigles c’est à chaque fois une série à suspense, hargneuse et spectaculaire, où les coups vaches fusent des deux côtés. De l’intensité, des conflits, des mots, des maux et une rivalité grandissante au fil des épisodes. En treize ans, les deux équipes se sont déjà retrouvées à trois reprises. Avec à chaque fois un même vainqueur: Genève-Servette.

2008: demi-finale sans histoire

Laurent Meunier avait battu deux fois Sébastien Caron lors de cette demi-finale de 2008. Eric Lafargue

Tout a commencé en 2008 avec une demi-finale inédite après une surprise de taille de Gottéron au tour précédent face à Berne qui avait dominé la saison régulière. «Je me souviens qu’après un premier match plutôt compliqué, cela avait été une bonne série pour nous; on avait finalement largement dominé la suite», se remémore Laurent Meunier. Le Français avait inscrit un but libérateur pour les Grenat à la fin de cet acte I, puis avait encore brillé en finale avant que les Zurich Lions ne finissent par passer l’épaule, sur un de ces détails si importants en play-off.