Filatures au Credit Suisse – Tidjane Thiam aurait mêlé vies privée et professionnelle Credit Suisse prévoyait de surveiller sept personnes, dont l’ex-mari de la compagne du directeur général de la banque à l’époque.

Tidjane Thiam lors d’une assemblée générale du Credit Suisse à Zurich en avril 2019. KEYSTONE/Ennio Leanza

Tidjane Thiam aurait mêlé vies privée et professionnelle lorsqu’il était à la tête de la deuxième plus grande banque suisse, affirment «Le Matin Dimanche» et la «SonntagsZeitung». Sur les sept personnes que l’établissement prévoyait de surveiller figurait notamment l’ex-mari de sa compagne.

Il n’est pas clairement établi si cette filature a été effectivement menée à bien. Le plan de filatures concernant directement les proches de Tidjane Thiam, il semble fort probable qu’il en ait eu connaissance, contrairement à ce qu’il affirmait, indiquent les journaux, qui citent plusieurs sources.

ATS

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.