Rencontre – «Tides», la SF suisse qui rivalise avec les meilleurs Le Bâlois Tim Fehlbaum a réalisé une fiction postapocalyptique tout à fait réussie. Il nous a parlé du film mardi avant de le présenter au public. Pascal Gavillet

La Terre est devenue inhabitable, mais une mission spatiale revient constater les dégâts. DR

Dans le domaine fort balisé du cinéma de science-fiction, il est difficile de ne pas tomber dans le déjà-vu et de ne pas faire cheap. «Tides» ne revendique ni l’un ni l’autre, se payant même le luxe d’un sujet en grande partie inédit et d’un traitement – esthétique, mise en scène, gestion de l’univers proposé – tout à fait digne d’intérêt. C’est d’autant plus remarquable que le film est signé par un Suisse, Tim Fehlbaum. Un Bâlois qui n’en est pas tout à fait à ses débuts et qu’on avait déjà remarqué il y a dix ans, à Locarno, avec un film d’horreur, «Hell», qui nous avait d’ailleurs emballé. «Tides», dont le titre signifie «marées», se déroule dans un futur qu’on espère hypothétique.