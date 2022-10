Élection au Conseil d’État – Ticket commun rose et Vert pour garder la majorité à l’Exécutif Socialistes et écologistes ont lancé la campagne de leurs quatre candidats, dont trois sortants, pour le Conseil d’État. Avec une feuille de route en dix-sept points. Rachad Armanios

Le ticket Vert et rose comprend, de gauche à droite, Thierry Apothéloz, Fabienne Fischer, Carole-Anne Kast et Antonio Hodgers. Laurent Guiraud

Les quatre candidates et candidats roses et Verts pour le Conseil d’État ont lancé lundi leur campagne avec l’objectif d’y maintenir la majorité de gauche au gouvernement et de la conquérir au Grand Conseil. Une feuille de route en dix-sept points a été rédigée.

Face à une droite éparpillée, l’alliance de la gauche gouvernementale apparaît comme son atout majeur.

Toutefois, celle-ci soulèvera-t-elle les foules? Le Vert Antonio Hodgers, qui entend rempiler pour un troisième mandat, a la notoriété pour lui. Mais le chef du Département du territoire essuie des critiques en raison de sa politique de densification. Et sa camarade de parti Fabienne Fischer, qui dirige l’Économie depuis sa victoire contre Pierre Maudet au printemps 2021, est ciblée comme le maillon faible par ses adversaires.

Côté socialiste, Thierry Apothéloz prétend à un deuxième mandat sans brandir de grandes réalisations. En outre, Anne Emery-Torracinta quittera la tête de l’Instruction publique sur l’échec de la réforme du Cycle et le scandale du foyer pour jeunes autistes de Mancy. Seul sang neuf de ce quatuor, la conseillère administrative d’Onex Carole-Anne Kast dynamise toutefois l’affiche par son caractère combatif.

Pas de politique spectacle

«Je suis ciblée car je personnalise le basculement à gauche, les changements de politique économique et parce qu’une femme, une Verte à la tête de l’Économie, cela fait grincer des dents, répond Fabienne Fischer. Ce n’est pas à l’aune de ces critiques qu’il faut juger mon bilan de moins de deux ans.» La refonte de l’aide sociale qui attend son examen au parlement est «un changement de paradigme majeur, je ne fais pas de la communication pour la communication», enchaîne Thierry Apothéloz.

«Une femme, une Verte à la tête de l’Économie, cela fait grincer des dents.» Fabienne Fischer, conseillère d’État et candidate à sa réélection

La feuille de route des candidats comprend notamment 6 milliards de francs à investir sur dix ans pour la transition écologique; le développement de circuits courts pour développer l’économie locale; l’accélération de la réalisation de pistes cyclables; des appartements de qualité à des loyers contrôlés et abordables pour tous; le maintien d’un revenu suffisant tout au long de la formation et l’accompagnement des seniors à domicile dans des logements adaptés et évolutifs.

Carole-Anne Kast liste encore la défense des ressources fiscales «pour garantir une action forte de l’État en faveur de la justice sociale et climatique».

Va-t-on vers la décroissance? «Des secteurs vont croître massivement, comme l’assainissement des bâtiments, et d’autres décroître, comme – je le postule – le commerce des matières fossiles», présage Fabienne Fischer.

Enfin, pour Antonio Hodgers, gouverner à nouveau avec Pierre Maudet ne serait pas un problème.

