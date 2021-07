Intempéries en Suisse – Thoune craint d’être engloutie par l’eau L’Aar menace de déborder sur le centre-ville. Déjà durement touchée en 2005, Thoune fait tout pour empêcher le pire. Reportage. Lucie Monnat Thoune

Après des jours d’intempéries, l’Aar se déchaîne et menace de déborder sur la ville de Thoune. Keystone

Avant le spectacle, le bruit. On a déjà entendu un tel vacarme, bien plus au nord du pays, lors d’une escapade touristique aux chutes du Rhin. Ici, c’est le passage de l’Aar qui, traversant avec force l’écluse de Scherzlig, compose cette symphonie emplissant les oreilles et couvrant les voix. Du haut de ses 300 ans, la construction de bois tremble presque face à la rivière bouillonnante, qu’elle laisse défiler entre ses dix vannes exceptionnellement ouvertes.

Après plusieurs jours de violentes intempéries, lacs et cours d’eau suisses se sont transformés en torrents courroucés, menaçant d’inonder les villes et constructions qui les bordent. Sur la carte, le lac de Thoune est devenu depuis lundi un point rouge – danger d’alerte 4 sur 5 –, aux côtés des lacs des Quatre cantons et de Zurich.