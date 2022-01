Forces de l’ordre – Thônex résilie son contrat local de sécurité Pour certains, ce «pacte sécuritaire», créé par Pierre Maudet et coordonnant l’action des polices municipale et cantonale, est trop contraignant. Chloé Dethurens

Thônex est la première commune genevoise à résilier son contrat local de sécurité (CLS). LAURENT GUIRAUD

Cela fait bientôt dix ans que les contrats locaux de sécurité (CLS) existent à Genève. Leur objectif: coordonner l’action des policiers municipaux et cantonaux. Or, une première Commune vient de résilier ce «pacte» qui fixe des priorités dans la lutte contre la criminalité. Thônex estime en effet que le CLS est trop contraignant et a écrit à Mauro Poggia en fin d’année dernière pour annoncer sa décision.