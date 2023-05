Sortie en famille à Genève – Thônex invite le public à découvrir ses parcs La 2e édition du festival Thônex Nature se déroule du 2 au 7 mai. Avec notamment plein d’animations destinées aux enfants. Xavier Lafargue

À l’occasion du festival Thônex Nature, on pourra faire du poney dans le parc Graveson samedi 6 et dimanche 7 mai. XAVIER LAFARGUE

Sensibiliser le public à la biodiversité et à la nature en milieu urbain. C’est l’objectif du festival Thônex Nature, qui fête sa 2e édition ces prochains jours. Du mardi 2 au dimanche 7 mai en effet, la commune ouvre huit de ses parcs en y proposant des activités très diverses, et pour tous les âges.

Jugez plutôt: ateliers créatifs, balades à poney et à dos d’âne, ferme pédagogique itinérante, exposition artistique ou encore pièce de théâtre, et cette liste-là n’est pas exhaustive. Pour ceux qui recherchent un peu d’adrénaline, une tente suspendue et une slackline doivent prendre place dans la forêt Etienne-Chenaz, alors qu’une tyrolienne s’étirera dans le parc J.-F. Burdallet. De son côté, une scène musicale viendra égayer la Barakason du parc Elisabeth-et-Eva-Tomei.

Coups de cœur

Ce ne sont pas moins de huit parcs et espaces verts thônésiens qui s’animeront durant six jours à l’occasion de cette manifestation organisée par la Commune en collaboration avec l’entreprise de paysagisme écologique genevoise L’Eco des Jardins. De quoi découvrir ou redécouvrir ces poumons de verdure situés dans une commune plutôt urbaine.

Le parc Motrice-Picasso abritera un parcours sensoriel. XAVIER LAFARGUE

Deux petits coups de cœur. Le premier, dans le parc Elisabeth-et-Eva-Tomei, s’adresse davantage aux jeunes enfants. Un atelier nature-peinture attend en effet les petits de 2 à 6 ans, et un autre atelier fera la part belle au dessin et au collage.

Et puis, dans le parc Motrice-Picasso, l’équipe des Espaces verts de la Ville de Thônex installera un parcours sensoriel, ouvert samedi 6 et dimanche 7. Le principe? Marcher à pieds nus sur divers revêtements naturels, histoire de se reconnecter à la nature.

Divers ateliers seront proposés au parc Elisabeth-et-Eva-Tomei, où s’installera également la scène musicale, dans la Barakason. XAVIER LAFARGUE

