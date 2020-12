HOCKEY SUR GLACE – Thomas Thiry: «La saison est encore longue» Pour le défenseur du CP Berne, le changement d’entraîneur dans la capitale a été bénéfique. Les Ours jouent un match important ce mercredi à Langnau pour relever la tête. Christian Maillard

Thomas Thiry veut croire à des jours meilleurs avec son CP Berne à la peine en ce début de saison. avec notamment une défaite contre le Rapperswil de Cervenka. KEYSTONE

«C’est infernal, cela ne va jamais se terminer cette histoire!» A Berne, Thomas Thiry soupire lorsqu’on lui parle de ce Covid qui a placé son club durant deux semaines en quarantaine. Les Ours sont restés quinze jours en hibernation après avoir subi une défaite, une de plus, contre Rapperswil, dans leur fosse, aux tirs au but. Le champion de Suisse, qui se morfond en fin de classement, à la 11e place, avec seize matches et seize points, s’en va ce mercredi à Langnau, pour éviter de tomber à la dernière place…

Thomas Thiry, vous avez quitté Zoug, actuellement premier, pour rejoindre une équipe qui se bat en queue de classement avec une ambiance qu’on imagine morose. C’est quoi votre sentiment?

Honnêtement, l’ambiance dans l’équipe est bonne, même si cette situation n’est pas évidente à vivre. Il y a tout d’abord ce virus qui traîne autour de nous, avec ces quarantaines, ces matches à huis clos et deux changements de coach. On n’arrive pas à se sortir de ces dernières places, à remporter des matches. Or s’il y a une pression négative autour de nous, en interne, dans le vestiaire, on reste tous soudés. On continue de travailler et de s’encourager les uns les autres pour sortir la tête de l’eau.

Après l’éviction de Dan Nachbaur, comment cela se passe-t-il avec l’Autrichien Mario Kogler, votre nouvel entraîneur?

C’est un style complètement différent, plus local, européen, alors que son prédécesseur était à l’école nord-américaine. Depuis qu’il est arrivé, début décembre, Mario Kogler nous a demandé de l’aider à l’intégrer, ce qu’on a fait et tout cela se passe très bien. Avec lui, l’atmosphère est plus détendue. Il a ses propres idées qu’il amène dans l’équipe. On travaille point par point son système de jeu, ses sorties de zone, les regroupements et les rushs pour entrer en zone offensive. Et le power play bien sûr…

‹‹Il est difficile de remporter des matches si on ne marque pas de but. Là, actuellement, c’est notre plus gros problème›› Thomas Thiry, défenseur du CP Berne

Il y a pourtant de très bons éléments dans votre équipe pour relever la tête…

Oui, sur le papier, nous avons un groupe de qualité. Or si depuis le début de saison on est passé à travers lors d’un ou deux matches, vu nos résultats, tout n’est pas à blâmer. Il y a eu de belles performances où on était présents, avec beaucoup d’intensité et d’impact physique sur la glace. Mais il est difficile de remporter des parties si on ne marque pas de but. Là, actuellement, c’est notre plus gros problème. On ne trouve pas le chemin des filets et du coup on se complique la vie, en faisant soit la passe de trop ou le pas en plus pour gagner du terrain ce qui crée des rotations et moins de chance devant la cage. Si on regarde d’un peu plus près nos résultats, il n’y a pas tant d’écart que ça. Il nous manque à chaque fois le but qui redonne de l’énergie, de prendre de l’avance ou de démoraliser l’adversaire…

Ces fans si impressionnants manquent aux joueurs bernois… KEYSTONE

En plus, avec ces matches à huis clos, il vous manque vos 16’000 spectateurs pour vous pousser dans ces moments difficiles…

Il est vrai qu’en débarquant cet été dans cette patinoire, lorsque je suis allé la première fois au bord de la glace en tant que joueur bernois, en voyant ces tribunes, je me suis dit que ça allait être vraiment le feu de jouer à domicile. Je me réjouissais de pouvoir compter sur ces 16’000 spectateurs de mon côté. J’imaginais tous les scénarios et là il nous manque ces fans. C’est la seule chose que je n’ai pas encore expérimentée depuis que je suis ici. Il est évident que sans cet apport, cela a un impact important sur nous. C’est un public qui galvanise les joueurs, qui apportent de l’énergie et de la force. Sans cette ambiance de feu qui peut faire parfois la différence, on joue au hockey, c’est tout. Maintenant, la saison est encore longue…

Il vous reste encore une rencontre de Coupe de Suisse à jouer, le 30 janvier, contre Genève-Servette. Quel regard portez-vous sur votre ancienne équipe?

Nous avons joué au mois d’octobre aux Vernets devant 1000 spectateurs. J’aime bien cette formation genevoise depuis que Pat Emond, mon ancien entraîneur junior, s’en occupe. C’est un plaisir de retrouver des copains sur la glace. C’est un joli mélange entre des jeunes talentueux et des anciens expérimentés. Même quand j’étais encore à Zoug, ce n’était pas une équipe facile à jouer. J’ai l’impression qu’elle peut aller très loin cette saison, ce serait une erreur de prendre les Aigles à la légère.

Il y a cinq ans, Thomas Thiry avait joué un match de coupe de Suisse à Neuchâtel avec les Aigles. ERIC LAFARGUE

Après votre passage à Zoug et à Berne, pensez-vous revenir un jour en Romandie, plus précisément à Genève?

Quand on s’était quittés il y a quatre ans, avec les juniors servettiens, on s’était dit que c’était juste un au revoir, qu’on se retrouverait à nouveau un jour avec le même maillot. La vie nous réserve souvent de belles surprises, on ne sait jamais. Mais, en attendant, il me reste encore de nombreux matches à jouer avec Berne, dont un important ce mercredi à Langnau…