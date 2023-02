Défense nationale – Thomas Süssli veut renouveler un tiers de l’armée suisse Renouvellement des effectifs, achat de drones et de missiles… le chef de la grande muette a présenté les défis de l’armée helvétique lundi.

Le chef de l’armée suisse Thomas Suessli. KEYSTONE/Urs Flueeler

L’armée suisse veut examiner l’achat de drones armés, mais aussi repenser son équipement. «Nous voulons renouveler complètement un tiers de l’armée d’ici la fin de la décennie», a indiqué son chef Thomas Süssli.

L’acquisition de «loiterung munition» ou munitions rôdeuses est à l’étude. Ces dernières peuvent survoler la zone cible pendant longtemps avant de frapper. Ces systèmes de drones et de munitions rôdeuses devraient dans le futur remplacer partiellement l’artillerie, a expliqué M. Süssli dans une interview publiée lundi dans les journaux de CH Media.

Et d’ajouter que l’acquisition de missiles pour l’artillerie est aussi à l’étude. Il est également envisagé de conserver une partie des lance-mines de forteresse au lieu de les démanteler.

M. Süssli relève que l’armée suisse doit en outre continuer à se développer dans la conduite de la guerre assistée numériquement. Les informations du champ de bataille doivent par exemple être transmises numériquement afin de permettre un engagement plus efficace des armes.

La tendance à venir dans le développement de l’armée est l’interconnexion entre les capteurs, le service de renseignement, le commandement et l’efficacité, explique M. Süssli. Et de relever que celui qui peut numériser ce réseau a une longueur d’avance en termes de connaissances et de décisions.

