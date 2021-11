Toile et réseaux – Thomas Pesquet, le premier influenceur de l’espace L’astronaute Français est devenu une vraie star sur les réseaux sociaux, faisant le bonheur des internautes et des marques. Lorraine Fasler

Thomas Pesquet totalise en novembre 2021 2,5 millions d’abonnés sur Instagram. AFP

Thomas Pesquet est rentré sur Terre. Il a fait son grand retour dans la nuit de lundi à mardi, après un séjour de six mois en orbite dans la Station spatiale internationale. Au cours des deux cents jours passés dans l’espace, l’astronaute nous aura fait suivre, une fois encore, quotidiennement son périple hors norme sur Facebook, Twitter et Instagram.

En 2017, durant sa première mission spatiale, il comptait 378’000 abonnés sur Instagram. Aujourd’hui, le chiffre a été multiplié par plus de six, atteignant les 2,5 millions.

Comment publie-t-il depuis l’espace?

Véritable influenceur de l’espace, il maîtrise les codes des réseaux sociaux et alterne dans ses publications les magnifiques photos de la Terre vue d’en haut, les informations scientifiques et les anecdotes personnelles croustillantes. On se rappelle évidemment de son coup de projecteur sur Genève et son fameux Jet d’eau, pris en photo à 400 km d’altitude le 3 août. Et le public répond.

Ce week-end, sa photo d’une aurore boréale a récolté plus de 200 000 likes. Mais comment a-t-il fait pour poster sa vie d’astronaute? Son contenu passait par pas moins de trois supports avant d’être partagé à l’ensemble de la terre: le réseau de l’ISS, un satellite relais, puis un second satellite relais.

Thomas Pesquet ne publie donc pas vraiment tout seul, il s’appuie sur l’aide de son équipe de communication, mais rien n’est mis en ligne sans son aval.

L’excellent communicant fait également le bonheur des marques. «On suit ses comptes, et dès qu’il publie des images où on voit le matériel Nikon, on partage ça sur nos réseaux et on essaye de le taguer», expliquait Nicolas Gillet, directeur marketing et communication en France de la marque sur challenges.fr.

Et avant lui?

Le Français fait sensation et s’inscrit dans un chemin tracé par ses prédécesseurs. Si Mike Massimino est le premier astronaute à avoir tweeté depuis l’espace, en 2009, c’est en 2013 que la communication des spationautes prend un nouveau tournant, avec la mission du commandant canadien Chris Hadfield, qui multiplie sur les réseaux sociaux les vidéos en apesanteur et les images de la Terre prises depuis le module vitré de l’ISS, la Cupola. Tous ont une mission commune: faire rêver.

