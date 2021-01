Concerts à Genève – Thomas Perrodin, des affiches taillées dans le rock L’illustrateur genevois a réuni dans un superbe ouvrage 301 sérigraphies de son cru, témoignage haut en couleur de la scène alternative genevoise. Fabrice Gottraux

Affiches de concerts de l’illustrateur genevois Thomas Perrodin, reproduite dans le livre «Leitmotivs» (Éd. Hécatombe, 2020). Chaque sérigraphie a été tirée à 30 exemplaires. Ici, l’annonce de la venue de Kate Carr, musicienne anglaise spécialisée dans les enregistrements environnementaux, ou «field recordings», mêlés à l’électronique et aux guitares. Des «paysages sonores» qui ont inspiré l’illustration en huit couleurs, évoquant aussi bien des montagnes qu’une série d’ondes sonores. Thomas Perrodin/Supertiptop

Dans le temps d’avant, quand il y avait des concerts à Genève, on voyait ces affiches à l’entrée des salles, à la Cave 12, à l’Usine comme à l’Écurie des Cropettes. Certaines images jouaient de l’épure, monochromes minimalistes aux messages abscons. D’autres optaient pour les couleurs saturées, exhibant des personnages de bande dessinée trash. Fait étonnant, ces deux manières radicalement différentes d’annoncer la venue d’un groupe live sont le fait d’un seul et même auteur.

L’art de l’affiche rock selon Thomas Perrodin, illustrateur français installé depuis une dizaine d’années au bout du lac, prend toutes les formes, engage toutes les esthétiques. C’est une fille à lunettes, noir et blanc classique. Des saucissons découpés, traits épais entourés de noir et de rouge. Une autre fois, un paysage de montagnes évoquant des ondes sonores, virant du noir profond au bleu évanescent avant de finir dans un vert crépusculaire. Du dessin punk à la typographie Bauhaus, du manga joufflu à l’art abstrait, Thomas Perrodin a réalisé des centaines d’images de ce type, toutes sérigraphiées, toutes pour la musique. Ceci depuis 2009 et jusqu’à 2020, année où toutes les scènes se sont arrêtées.

Sérigraphie primitive

Après une exposition à la Halle Nord en décembre paraît en ce début d’année un livre considérable, «Leitmotivs», regroupant 301 de ces affiches conçues pour les lieux de concerts alternatifs à Genève. Là où l’on écoute du rock bruitiste, de l’électronique expérimentale, parmi tant d’autres styles avant-gardistes. Y compris de la vielle à roue revisitée: le trio La Tène a écopé des saucissons mentionnés plus haut. «C’est un clin d’œil aux musiciens: ils sont végétariens», sourit Thomas Perrodin.

Annonce pour les concerts de Dis Fig, Cienfuegos et ODP à la Cave 12 Thomas Perrodin/Supertiptop

Notre «serial affichiste» – le livre ne représente qu’une partie d’un travail plus vaste – on le retrouve dans les étages de l’Usine, à Crache-Papier. Le nom de l’atelier est bien trouvé. Ici, les tiroirs de rangement sont extraplats mais larges comme deux bras. À côté, les supports pour encrer les feuilles. Et là? Une chambre noire, comme pour la photo: on y «flashe» les motifs dessinés directement sur un écran en nylon enduit d’une émulsion photosensible. De sorte que l’écran laisse, marquées en creux par une myriade de fines ouvertures, les traces du dessin. Dans ce chablon passera l’encre pour recouvrir l’affiche.

«Contrairement au hip-hop ou au rock’n’roll, dont le langage visuel est très codifié, j’illustre des musiques improbables que je suis libre d’interpréter.» Thomas Perrodin, affichiste et illustrateur.

Dessiner puis imprimer. Voilà en deux mots le travail de Thomas Perrodin, qui opère toujours à l’échelle 1/1. «J’ai continué la sérigraphie à la HEAD après avoir suivi une école d’arts à Angoulême. Je m’en sers avec une économie de moyens. Hormis le thème que m’inspire la musique, éventuellement ce que racontent les musiciens, voire leurs propres visuels, j’arrive à l’atelier sans motif préconçu.» La musique est-elle «lourde»? Le tracé sera rudimentaire. Le son a un aspect «direct»? « De manière tautologique, je chercherai à être direct.» Outre l’intensité des couleurs que permet la sérigraphie, on appréciera également l’épaisseur de l’encre. Et son odeur! «C’est de la sérigraphie primitive. Je fais avec ce que j’ai sous la main. Quand l’affiche est terminée, quels que soient ses qualités ou ses défauts, je n’y pense plus.»

Trois saucissons pendus pour présenter La Tène, trio genevois mêlant vièle à roue, percussions, électronique et harmonium. Thomas Perrodin/Supertiptop

Si une journée de travail lui suffit pour mener à bien chaque illustration, Thomas Perrodin reste sans cesse en observation. Films, bandes dessinées, jeux vidéo, photographies, tous les arts en général, participent de sa nourriture quotidienne. Comme les placards publicitaires dans la rue, l’architecture, les enseignes. La littérature également, essais ou romans. La musique? «Tous les concerts sur lesquels j’ai travaillé, je les ai vus, et bien d’autres encore. Si j’appartiens à cette scène alternative, c’est en raison de mes goûts. C’est comme cela que j’ai commencé: je fréquentais ces lieux et comme je gribouillais des trucs, on m’a proposé de participer. Mon travail, je le conçois également comme un soutien à ce milieu.»

Affichiste: tel est son métier. Illustrateur lui convient aussi. En revanche, Thomas Perrodin n’est certainement pas designer. Concevoir une campagne publicitaire n’est pas dans ses cordes. Pas un hasard s’il reste dans cette frange underground qui lui laisse le plus de liberté. En matière de style, notamment: «Contrairement au hip-hop ou au rock’n’roll, dont le langage visuel est très codifié, je me retrouve à illustrer des musiques improbables que je suis libre d’interpréter.»

Affiche pour le groupe Strange U, en sept couleurs, grattable: sous l’image présentée ici se dévoile alors une autre image, «manière d’évoquer l’univers de Strange U, grand amateur de complots et de vérités cachées», précise Thomas Perrodin. Thomas Perrodin/Supertiptop

En plus de leur intérêt artistique, les affiches de Thomas Perrodin témoignent des activités d’une scène artistique particulièrement vivante au bout du lac, née de la grande période des squats, à l’instar de la Cave 12. Fondée à Rhino dans les années 80, l’association poursuit depuis 2013 ses explorations sous l’École d’ingénieurs, à la rue de la Prairie. Une seconde maison pour le Genevois d’adoption, qui a présenté nombre de ses soirées onze années d’affilée. Mais aucune encore pour 2021, fermeture oblige. En panne, l’affichiste? Du tout! «J’ai illustré le concert de Strommort, en direct de Radio Cave 12 Confinée.»