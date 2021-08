Motocyclisme – Thomas Lüthi se retirera cet automne Le pilote bernois, qui fêtera son 35e anniversaire le 6 septembre prochain, va mettre un terme à sa carrière. Un titre mondial, dix-sept victoires, il est celui par qui le motocyclisme suisse a revécu. Jean-Claude Schertenleib Linden

Thomas Lüthi, qui a disputé son premier GP en 2002, a remporté 17 victoires dans sa carrière (photo prise en septembre 2016). AFP

Le 14 novembre, sur le circuit de Cheste, près de Valence (Esp), Thomas Lüthi terminera une carrière qui lui aura permis de rouler au plus haut niveau pendant vingt ans. La décision, sa décision, il l’a prise en tout début de semaine, au lendemain de ce qui est à ce jour sa meilleure performance de la saison (9e du GP d’Autriche, dimanche dernier).

Né à Linden, en Emmental, le 6 septembre 1986, il découvre la minibike en accompagnant l’un de ses voisins dans une course du championnat de Suisse d’une discipline qui vient d’apparaître dans notre pays. Il y prend goût, démontre rapidement de sérieuses capacités et se met à gagner. La suite, à l’époque, passe par la coupe junior en Allemagne, puis par le championnat IDM 125 cm3, où il s’adapte. Les moyens sont pourtant limités, financièrement, donc techniquement. En 2002, pourtant, une rencontre va tout changer: Daniel-M. Epp, un entrepreneur bâlois installé en République tchèque qui engage un team en championnat du monde, apprend qu’un jeune de ses compatriotes montre des choses très intéressantes outre-Rhin. Un coup de téléphone, une rencontre avec les parents de Thomas Lüthi, c’est le début d’une collaboration qui dure aujourd’hui encore.

Quelque chose en plus

Timide à son premier GP (Allemagne, 2002), Lüthi attire les premiers regards dès le deuxième, à Brno. A son troisième essai mondial – il dispose alors de wild cards –, sous la pluie du Portugal, il bluffe tout le monde en terminant neuvième; l’avant-veille, il a fêté son seizième anniversaire! La course suivante, sur le circuit de Jacarepagua, à Rio de Janeiro, il est quatrième sous la pluie battante lorsqu’il tombe. Cette fois, cela semble clair, il y a quelque chose de spécial chez ce gamin-là.

En 2003, il devient pilote titulaire en championnat du monde 125 cm3, avec Honda. Quand il monte pour la première fois sur un podium (Catalogne), le jeune espoir, que le «milieu» a découvert dix mois plus tôt, devient une figure populaire au pays. Dans le paddock, de premiers managers tentent de le recruter, en vain: riche d’un contrat d’apprentissage avec l’équipe de Daniel-M. Epp, il ne va pas se noyer attiré par le chant des sirènes. Il continue de se construire, avec des hauts, des bas (plusieurs chutes, quelques sérieuses blessures), jusqu’à la consécration: il est couronné champion du monde 125 cm3 le 6 novembre 2005, sur ce circuit de Cheste où il terminera sa carrière dans trois mois. Il est désigné Sportif suisse de l’année, devant Roger Federer!

Tentative ratée en MotoGP

Passé en 250 cm3 en 2007 (avec Aprilia, deux podiums à la clef), il découvre en 2010 une catégorie qui apparaît au programme du championnat du monde, la classe Moto2 (moteur 600 cm3 quatre-temps); il va en devenir «le» spécialiste. Deux fois vice-champion du monde (battu par Johann Zarco et, l’année suivante, par Franco Morbidelli), il remporte douze succès, le dernier en date le 14 avril 2019, au Texas, alors qu’il est «redescendu» en Moto2 après une tentative ratée (0 point) en MotoGP.

L’an dernier, les choses se compliquent, et pas seulement en raison de la nouvelle donne, dictée par la pandémie de Covid-19; face aux pilotes d’une nouvelle génération qui ne doutent de rien, il bute de plus en plus souvent sur une sorte de mur. Dans une catégorie où perdre une demi-seconde au tour fait de vous un aimable animateur de milieu de peloton, il se bat encore et toujours. Il change d’équipe cet hiver, mais les résultats ne sont pas meilleurs. Il vit même le pire qu’on puisse imaginer: l’accident mortel de son pupille, Jason Dupasquier, en Italie. Il revient pourtant, se bat, encore, mais dans un monde où l’on sait que l’on doit anticiper son futur, il a compris qu’il va devoir prendre une décision en cette fin d’été. C’est fait depuis lundi, il l’a annoncé ce jeudi: Thomas Lüthi a encore sept GP (selon le calendrier actuel) devant lui comme pilote, avant d’entamer une nouvelle vie.

On le retrouvera aux côtés du jeune espoir Noah Dettwiler, 16 ans, qui va s’aligner l’an prochain en championnat du monde junior... dans un team dirigé par Tom Lüthi. Pour que l’histoire se perpétue?

