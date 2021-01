Journal intime – Thomas Lilti retourne aux urgences et se confesse Le médecin devenu cinéaste publie un premier livre, dans lequel il raconte comment, en pleine pandémie, il est retourné à l’hôpital bénévolement. Pascale Zimmermann Corpataux

Le cinéaste Thomas Lilti a repris du service comme médecin. DR

«Est-ce que je suis médecin, est-ce que je suis réalisateur de films? Et cette question qui est au cœur de tout ce que je crée, je n’arrive pas à y répondre.» Thomas Lilti est un grand torturé. Le cinéaste à qui l’on doit «Médecin de campagne», «Première année» et «Hippocrate», ainsi que la série du même nom, revient en boucle sur ce dilemme intime dans un livre, sorte de journal racontant comment, contraint d’arrêter le tournage de la saison 2 d’«Hippocrate» en raison du confinement, il a traversé à grands pas volontaires et courageux l’aile désaffectée de l’hôpital Robert Ballanger, à Aulnay-sous-Bois, qui lui servait de décor, pour prêter main-forte bénévolement aux soignants affrontant le Covid-19. Chaque soir, épuisé, il rentrait dans son appartement, seul, et racontait sa journée à son dictaphone. «Le Serment», c’est sur 154 pages, la retranscription presque brute de ces confessions.

Thomas Lilti a fait médecine, pratiqué quelques années, le plus souvent dans la souffrance. «Au cours des études médicales, selon moi, la transmission du savoir se fait dans la violence. (…) La violence qu’on va très souvent rencontrer en stage auprès de nos chefs, une forme de brutalité, de sarcasme et, au-delà, la violence de se voir sans cesse rabaissé, traité d’imbécile, d’idiot, d’incompétent, de feignant, etc.» Dans son apprentissage en milieu hospitalier, il est amené à s’enferrer dans le mensonge, pire, à faire l’expérience mortifiante de l’impunité après une erreur grave. Pour tenir, il s’accroche à des figures de médecins investis et respectueux, se prend d’une vive affection pour le personnel soignant et d’amour pour l’hôpital. La pratique de généraliste en cabinet, en fin de cursus, le déçoit plus que tout: il en vient à convertir chaque patient en euros.

Père castrateur

Tout cela, il le raconte dans ses films puisque, gêné aux entournures dans sa blouse, il a choisi de raccrocher le stéthoscope pour devenir cinéaste à plein temps, rencontrant un succès retentissant (sept nominations aux César en 2015 pour «Hippocrate») et trouvant, avec la reconnaissance du public, un certain apaisement de ses doutes. Dans «Le Serment», il s’analyse avec lucidité, sincérité et une candeur qui rend touchant un récit, au fond, égotiste et plutôt vain. Il a fait médecine dans l’ombre de son père, gynécologue-obstétricien, Commandeur castrateur – mais pas que ça. Il publie «Le Serment» pour sa mère, professeure de français qui, toute sa vie, a écrit sans jamais être éditée – mais pas que pour ça. En avançant dans les confidences, Thomas Lilti affine peu à peu son autoportrait.

«L’externe a voulu faire un selfie avec moi. C’était flatteur et j’ai accepté d’être flatté, même si c’est dérangeant» Thomas Lilti, réalisateur de la série «Hippocrate»

Et s’il a poussé la porte de l’hôpital en pleine pandémie, c’est pour qui, pour quoi? Il y a l’envie d’aider, carburant de tous les soignants, et Lilti se sent l’un d’eux. Il y a la vacuité de tourner une fiction, de raconter «pour de faux» ce que les copains, à deux pas, vivent «pour de vrai» dans la douleur. Il y a la vanité: «L’externe a voulu faire un selfie avec moi. C’était flatteur et j’ai accepté d’être flatté, même si c’est dérangeant, parce que ça venait finalement valider ce contre quoi je lutte intérieurement: est-ce que je fais ça pour être flatté, pour être reconnu, ou est-ce que je fais ça parce que je crois vraiment que je suis médecin, et que ma place est à l’hôpital (…)?»

Thomas Lilti ne relate pas dans «Le Serment» son expérience de la crise sanitaire. Il raconte autre chose, comme si repasser par la case médecin lui offrait l’opportunité de régler ses comptes: avec ce système de santé français brutal et dysfonctionnel, avec des collègues appréciés et d’autres, détestés, avec son père, avec lui-même. «Il m’a fallu même pas vingt-quatre heures, une journée aux urgences, pour que je retrouve exactement les sensations qui m’ont fait aimer ce métier et le fuir.» La boucle est bouclée, les doutes apaisés, le cinéaste peut reprendre la caméra.