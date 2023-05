Pavillon de l’ADC – Thomas Hauert invente la danse du lierre Jusqu’à vendredi, le chorégraphe suisse basé à Bruxelles révèle aux Genevois «Efeu», la nouvelle création de sa compagnie ZOO. Katia Berger

Sarah Ludi, Thomas Hauert, Federica Porello et Samantha Van Wissen, quatre éléments du noyau dur de la compagnie ZOO. BART GRIETENS

Le milieu de la danse contemporaine romande connaît surtout Thomas Hauert comme directeur de la filière chorégraphique de la Manufacture, à Lausanne, depuis l’ouverture de celle-ci en 2013. Le féru n’en ignore pas pour autant la carrière artistique du Soleurois émigré à Bruxelles, où il a collaboré avec Anne Teresa de Keersmaeker avant d’y fonder sa propre compagnie, ZOO, riche d’une bonne vingtaine de créations.

«Efeu» s’inspire de la pulsion vitale du lierre, cette plante grimpante symbole d’amitié. BART GRIETENS

Le Pavillon de l’ADC accueille cette semaine «Efeu», sa petite dernière, qui clôt un triptyque entamé avec «How to Proceed» (2018) et «If Only» (2020). Conçue par six membres de sa troupe mais interprétée par quatre d’entre eux selon leur disponibilité, cette pièce toute en antagonismes, dont le titre signifie «lierre» en allemand, conjugue l’écriture rigoureuse à l’improvisation abstraite.

Sur un tapis blanc prêt à s’envoler, les quatre danseurs, oscillent comme tout végétal entre résistance et abandon. BART GRIETENS

Dans quel paysage «Efeu» croît-il? Sur le plateau, un tapis blanc posé de guingois, dont les coins relevés évoquent l’évanescence: une terre qui pourrait bien se dérober. En guise de vent, une bande-son qui balance entre variété italienne et R’n’B américain, après un détour du côté de la musique contemporaine striée de chants d’oiseaux: l’insouciance d’abord, suivie d’une longue plage d’intranquillité, qui débouche sur le cri d’alarme de Marvin Gaye: «Mercy, Mercy, Mercy (ecology)» («Pitié!» en français).

Thomas Hauert (au milieu) signe le quatuor «Efeu», une lettre par danseur. BART GRIETENS

Et au centre, une plante grimpante à quatre tiges tour à tour s’agrippant, s’éloignant, rampant ou grimpant. Une plante toute basique, mais tenace, en défi permanent à la gravité. Une figure de la vie à l’état pur, bienfaisante et toxique à la fois, qui contourne les forces destructrices en suivant sa temporalité. À Genève, où poussent également les chorégraphes Marion Baeriswyl ou Noémi Alberganti, «Efeu» devrait réussir sa photosynthèse.

