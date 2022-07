Changement de patron – Thomas Gottstein quitte son poste de directeur chez Credit Suisse Thomas Gottstein avait succédé à Tidjane Thiam en 2020. Ulrich Körner, patron de la division de gestion d’actifs, le remplacera. Une nouvelle stratégie est prévue.

Credit Suisse change une nouvelle fois de directeur général. En poste depuis février 2020, après avoir remplacé Tidjane Thiam, Thomas Gottstein quitte ses fonctions. Pour lui succéder, le conseil d’administration du numéro deux bancaire helvétique a désigné Ulrich Körner, le patron de la division de gestion d’actifs, Asset Management. Une revue stratégique est initiée.

Transformation numérique

Les activités de gestion de fortune de premier ordre au niveau mondial, la banque universelle leader en Suisse et les activités de gestion d’actifs à spécialisation multiple seront renforcées. Credit Suisse veut aussi transformer l’Investment Bank en une activité bancaire axée sur le conseil et préservant le capital, et en une activité de marché plus ciblée, complétant la croissance de Wealth Management et de Swiss Bank.

La base de coûts absolue du groupe devrait être réduite à moins de 15,5 milliards de francs suisses à moyen terme, en partie grâce à une transformation numérique à l’échelle de la banque, qui garantira des économies durables de manière prudente, tout en maintenant l’accent sur l’amélioration de la gestion et de la culture du risque.

2e trimestre dans le rouge

Comme attendu, Credit Suisse a bouclé le 2e trimestre dans le rouge vif, plombé par son activité dans la banque d’affaires. Affichant des revenus en fort repli, le numéro deux bancaire helvétique a essuyé une perte nette de 1,59 milliard de francs, contre un bénéfice de 253 millions un an auparavant.

Reflet d’un environnement de marché exigeant au 2e trimestre, la division de banque d’affaires, Investment Bank, affiche une perte avant impôts de 1,11 milliard de francs. Le résultat du deuxième trimestre a également été affecté par des provisions plus élevées pour litiges et autres positions.

Les revenus se sont contractés de 17% à 3,64 milliards.

Déboires

Les conditions de marché défavorables se sont également traduites par un repli des avoirs sous gestion à 1454 milliards de francs, contre 1632 milliards douze mois auparavant. Entre avril et fin juin, les reflux nets de fonds se sont établis à 7,7 milliards, après avoir atteint 7,9 milliards au cours des trois premiers mois de l’année.

La contre-performance a largement dépassé les attentes des analystes. Sondés par AWP, ces derniers avaient en moyenne anticipé une perte nette de 254 millions de francs. Les revenus étaient attendus à 4,12 milliards.

En juin, la banque aux deux voiles avait prévenu que le 2e trimestre se terminerait également dans le rouge, des conditions de marché particulièrement difficiles affectant les activités de banque d’affaires. Credit Suisse boucle ainsi un nouveau partiel sur une perte, après avoir achevé le premier sur un débours de 273 millions de francs.

Multipliant les déboires, la banque a essuyé une perte nette de 1,6 milliard de francs l’an dernier, dans le sillage du scandale Archegos, mais également de correctifs de valeur.

