Cinéma – Thimotée Robart, un acteur unique et «magnétique», forcément Le jeune homme est impressionnant dans «Les magnétiques» de Vincent Maël Cardona. Mais il exerce aussi le métier de perchman. Pascal Gavillet

Thimotée Robart dans «Les Magnétiques». SISTER

On l’avait découvert il y a deux ans dans «Vif-argent» de Stéphane Batut. Le voici en ce moment à l’affiche des «Magnétiques», magnifique premier film de Vincent Maël Cardona. Retour sur la province française et l’énergie musicale des années 80, marquée par le punk et les radios libres dans un monde en pleine mutation dans lequel on suit le destin de deux frères. Thimotée Robart joue l’un d’eux. Il y a quelques jours, il est venu en Suisse pour défendre la sortie d’un métrage que certains avaient découvert à Cannes et qui mérite vraiment le détour.