Fresque économique au Théâtre de l’Orangerie – Thierry Romanens hisse les Lehman au niveau de la tragédie En musique, la saga des frères banquiers new-yorkais prend vie grâce à un acteur infatigable. Benjamin Chaix

Le dispositif scénique signé Andrea Novicov évoquant la saga des Lehman Brothers. LDD

Son dernier été à la tête du Théâtre de l’Orangerie offre au directeur artistique Andrea Novicov l’occasion d’une belle collaboration. Il signe avec Thierry Romanens la mise en scène de «Chapitres de la Chute – La saga des Lehman Brothers», un spectacle qui affiche complet jusqu’au 16 juillet.

Il s’agit d’une fresque historico-économique écrite en italien et jouée en français. Son auteur quadragénaire est Stefano Massini, dont le livre «Qualcosa sui Lehman», paru en 2016, a la forme d’un roman satirique inspiré par la saga des banquiers new-yorkais Lehman. L’établissement qui portait leur nom a sombré en 2008 à la suite de la crise dite des subprimes aux États-Unis.

Thierry Romanens ne lâche pas le livre de Massini. Il en parcourt les chapitres pendant plus de deux heures avec pour seul partenaire Dany Petermann, qui déplace, dessine, efface, range et dérange le dispositif scénique imaginé en collaboration avec Andrea Novicov.

Endurance et conviction

C’est une véritable performance, un spectacle en soi, que ce personnage accomplit sur les grands tableaux noirs du fond de scène. Cette forme d’illustration évolutive, faite de visages et de symboles, de lettres et d’énigmes, captive l’attention du public, déjà sollicitée par le texte dit par Thierry Romanens. S’y ajoutent les notes et voix du trio formé par Alexis Gfeller (piano), Fabien Sevilla (contrebasse) et Patrick Dufresne (batterie).

Cet apport musical bienvenu pendant toute la durée de la représentation ne prend jamais le dessus sur l’omniprésence du texte dit. Tout le mérite revient à Thierry Romanens, admirable d’endurance et de conviction, qui parvient à donner chair à cette histoire de plusieurs générations de Lehman, de leur arrivée sans le sou à New York dans la première moitié du XIXe siècle, jusqu’au passage en d’autres mains, à la fin du XXe, de leur banque fondée en 1850.

Ça fait beaucoup d’années et beaucoup de soubresauts économiques à franchir et à évoquer avant la chute finale. Massini dans son texte et Romanens dans sa manière de le faire passer hissent au niveau de la tragédie cette banale histoire de grandeur et de décadence d’une grosse banque américaine.

Cette création d’où l’on ressort un peu hagard mais épaté, a pour cadre l’Orangerie doucement climatisée, à tel point que des couvertures sont proposées aux plus frileux. Elles se révèlent inutiles et laissent présager des soirées agréables en ces lieux où l’on a beaucoup sué naguère. Dès le 19 juillet, la même scène accueillera une coproduction française appelée «Borderline(s) investigation #2», vraie fausse conférence sur le climat donnée par Frédéric Ferrer. À suivre.

