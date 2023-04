Spectacle d’humour – Thierry Meury et Laurent Flutsch jonglent avec les citations Les deux complices de «La soupe» distillent pensées, aphorismes et mots d’esprit sur la scène du P’tit Music Hohl. Drôle et truculent. Philippe Muri

Thierry Meury et Laurent Flutsch: une brassée de piques classées par thèmes. DR

Ils se connaissent depuis belle lurette. Thierry Meury et Laurent Flutsch ont sympathisé il y a vingt-trois ans, en touillant «La soupe» ensemble sur les ondes de la RTS. «On partage les mêmes opinions, les mêmes révoltes, et on aime autant les chats l’un que l’autre», constatent-ils en chœur en sortant de scène, au P’tit Music Hohl. Sur les planches, «Le temps des citations» les voit distiller pensées et mots d’esprit avec autant de gourmandise que de truculence. C’est drôle et bien enlevé.