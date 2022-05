Humour au P’tit Music’Hohl – Thierry Meury a écrit une pièce en verres «Garçon, l’addiction!» présente une série de personnages hauts en couleur campés par des comédiens pétillants. Philippe Muri

Les protagonistes de «Garçon, l’addiction!» De g. à dr.: Véronique Mattana, Jessie Kobel, Jean-Marc Morel et Thierry Meury. DR

En pilier de bar, il est crédible. Truculent, mais touchant aussi, Thierry Meury enquille les godets dans le troquet reconstitué sur la scène du P’tit Music’Hohl. Pas très loin de la vraie vie, il ponctue de ses punchlines «Garçon, l’addiction», une comédie écrite en «verres» sur la base d’un titre percutant.

Entre music-hall et pièce de théâtre, ces séquences d’humour aux allures de peinture sociale voient défiler leur comptant d’acolytes alcooliques. Des personnages hauts en couleur campés par les pétillants Véronique Mattana et Jean-Marc Morel, au diapason face à un Jessie Kobel en serveur affable.

«Je me suis inspiré de personnes qu’on peut croiser tous les jours au bistro. » Thierry Meury, auteur de «Garçon, l’addiction»

Pendant que l’heure file et que les brèves de comptoir défilent, Meury dans son propre rôle carbure prétendument au gin tonic puis au rosé (du sirop, en fait). Autour de lui, voici Maurice (Jean-Marc Morel), trempant son croissant dans la bibine, puis Bob (Morel encore), supporter de foot plutôt bas du front. On parle bagatelle, femmes battues, «Tribune de Genève» (mais si) et Europe plus ou moins unie.

Répliques bien troussées

Parfois reprises de précédents spectacles du P’tit Music’Hohl («Persona non Greta» et «Corona virus») interrompus par la pandémie, les répliques bien troussées alternent avec des jeux de mots lestes. Une certaine verdeur susceptible d’écorcher les oreilles d’une snob militante anti-alcool incarnée par Véronique Mattana. La même qui, un peu plus tard, excelle en intellectuelle imbibée dialoguant avec son chien… en peluche.

Thierry Meury interprète son propre rôle. DR

«Je me suis inspiré de personnes qu’on peut croiser tous les jours au bistro. Des gens souvent dans le déni par rapport à l’alcool», explique Thierry Meury devant un verre de rosé, un vrai celui-là, à l’issue de la première, mercredi soir. Habilement mélangés à la fiction, des éléments personnels donnent une autre saveur aux éclats de rire. Derrière la piquante galerie de portraits se pointent l’autodérision, la déchéance et la solitude. Deux décis d’émotion qui font de «Garçon, l’addiction» un cru gouleyant, à consommer sans modération.

