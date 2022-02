Retour à la Promotion League – Thierry Cotting, une certaine idée de la victoire L’entraîneur d’Étoile Carouge n’a pas laissé un seul de ses joueurs tricher samedi. Un mal nécessaire. Ceux-ci sont repartis de Bavois avec un succès plus que bienvenu (0-1). Florian Vaney

Thierry Cotting a donné de sa personne à Bavois. Keystone

Loris Mettler a fini par en avoir marre. Remis à l’ordre pour la dixième fois de la journée par son coach, on a cru entendre le milieu de terrain d’Étoile Carouge lâcher un «Fous-moi la paix!» sorti du cœur. Alors oui, la relation entre les deux hommes a parfois été tendue samedi. C’est que Thierry Cotting avait décidé de ne faire aucune concession. On ne repart jamais de Bavois en hiver sans avoir laissé ses tripes sur le terrain, on reprend rarement facilement le quotidien du championnat après avoir vécu les paillettes de la Coupe, et ça le technicien stellien le sait sans que personne n’ait besoin de le lui rappeler. Depuis son banc, il a laissé autant d’énergie dans la bataille que ses hommes, quitte à pas mal les titiller. Et tout ce petit monde a obtenu une victoire célébrée dans une belle communion générale.

C’est que Thierry Cotting avait une idée bien précise de ce à quoi ressemblait un match parfait dans un contexte aussi difficile. Le très beau terrain que les Carougeois ont découvert en débarquant aux Peupliers n’était qu’un mirage: après dix minutes, il n’y avait plus là qu’un pré parsemé de mottes de terre. Le jeu rapide au sol n’a jamais été autre chose qu’une illusion et les Genevois le savaient: le plan, c’était duels, courage et spéculer sur une erreur individuelle adverse. Et coach Cotting n’allait laisser personne tricher.

Loris Mettler, ici au duel avec le Bavoisan Théo Rochat (en rouge), a fini par mettre tout le monde d’accord. Jean-Luc Auboeuf

Luca Sestito a bien essayé de gagner un peu de temps en restant allongé dans un coin du terrain en fin de match, tandis que la victoire se dessinait. «Caractère!» a aboyé son entraîneur en lui ordonnant de se relever. L’attaquant n’a eu d’autre choix que d’aller se replacer et souffrir encore quelques minutes avant la délivrance.

«La preuve d’une progression»

Parce que oui, l’histoire s’est bien terminée pour les Stelliens. Grâce à… Loris Mettler, qui a fait preuve d’une belle dose d’abnégation et de patience samedi. Le très remuant demi est allé provoquer un penalty, s’est saisi du ballon et n’a laissé à personne d’autre le choix du tireur qu’à lui-même. Une Panenka pour tromper Robin Enrico plus tard, ses coéquipiers pouvaient lui tomber dans les bras (65e). L’année 2022 commençait idéalement pour Carouge.

La joie carougeoise après le seul but du match. Jean-Luc Auboeuf

«Ce qu’ont fait les gars aujourd’hui, c’est très fort, s’est réjoui Thierry Cotting. Il y a dix jours on jouait contre le grand Saint-Gall devant 3’600 personnes, aujourd’hui contre une valeureuse équipe de Promotion League. Le contexte ne pouvait être plus différent et les joueurs ont su réaliser une transition très compliquée. Surtout que c’est typiquement le genre de match qu’on avait tendance à perdre. Je veux croire que c’est la preuve d’une progression par rapport à l’automne.» Et le début de quelque chose? Après un premier tour mitigé, Étoile Carouge en aurait bien besoin. Il n’est pas trop tard.

