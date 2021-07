Football – Thierry Cotting revient à la maison Claudio Morelli a choisi de quitter Étoile Carouge. Les Stelliens se sont tournés vers un habitué de la Fontenette pour le remplacer. Valentin Schnorhk

Thierry Cotting est de retour à Étoile Carouge, après trois saisons à Team Vaud. LAFARGUE

Tout cela ne devait pas se passer ainsi. «Le président Olivier Doglia m’a appelé mercredi et il a fini par me demander si j’étais prêt. C’était très soudain.» Thierry Cotting est redevenu l’entraîneur d’Étoile Carouge jeudi, à quatre jours de la reprise des entraînements. Surprenant. Non pas que Cotting retrouve la Fontenette (où il a déjà connu quatre passages). Mais plutôt que Claudio Morelli quitte son poste aussi abruptement.

Le technicien s’en explique. «C’est une réflexion mûrie, après ces deux saisons lourdes à gérer, développe-t-il. Je n’ai plus envie de faire de compromis, dans une Promotion League de plus en plus professionnelle. Il fallait que je sois respectueux de moi, de ma famille, de mon club, qui a besoin de quelqu’un à 200% investi. Je ne pouvais pas l’être, de par mon statut professionnel. Il fallait aussi que je souffle. Il y avait de la fatigue mentale, et je ne voulais pas décevoir.» Il a donc laissé la main en début de semaine.

«Cotting fait partie des meubles»

À Thierry Cotting de prendre la relève. «C’est le perfect match, se félicite Doglia. Il connaît le club et y a vécu des émotions.» À 57 ans, le Genevois a incarné les plus belles heures carougeoises du dernier quart de siècle: montées en LNA en 1997, en Challenge League en 2011. À la Fontenette, Cotting fait partie des meubles. Il connaît tout le monde, ou presque. Doglia est son ancien joueur. «Et je vais retrouver Geoffrey Tréand (ndlr: désormais entraîneur assistant), que j’avais fait démarrer.»

Par la même occasion, Cotting retrouve un banc, après trois saisons comme directeur technique de Team Vaud, où il était en fin de contrat. «Il va nous amener sa vision du football d’élite pour nous aider à professionnaliser le club», entrevoit Doglia. Une aubaine pour Cotting: «J’avais cette volonté d’entraîner à nouveau. C’était très clair dans ma tête que ça commençait à me manquer un peu.» La Fontenette aussi, faut-il croire.

