Football – Thierry Cotting: «On va finir par prendre des goals, mais…» Le coach d’Étoile Carouge est conscient que son équipe ne va pas rester invincible toute la saison. Or, ses joueurs sont prêts à réussir un nouvel exploit contre Saint-Gall ce samedi à la Fontenette (17 h) Christian Maillard

Thierry Cotting et les Carougeois sont prêts à répéter leur exploit de l’an passé où ils avaient éliminé le FC Bâle en Coupe!» LAURENT GUIRAUD

Jérémie Guillemenot et l’armada offensive du FC Saint-Gall vont-ils réussir à faire trembler les filets de la Fontenette ce samedi soir? Comment tromper la vigilance de Damien Chappot, invincible depuis le début de cette saison? Face à un Étoile Carouge qui n’encaisse plus de but depuis six matches en championnat et une fois en Coupe de Suisse, c’est l’une des équations que devra résoudre Peter Zeidler, un coach des Brodeurs qui se méfie des Stelliens, d’autant plus que son équipe avait souffert en quarts l’an dernier pour poursuivre leur chemin jusqu’en finale…

Cela fait sourire Thierry Cotting, à quelques heures de ce seizième de finale à la Fontenette. Le coach des Genevois, qui avaient été si proches de passer en demi-finale la saison dernière après avoir éliminé le FC Bâle en huitièmes, est toutefois conscient que la mission est compliquée. «Il est vrai que le fait qu’on n’encaisse pas de but peut aussi jouer dans leur tête mais comme je l’ai répété aux joueurs, ce n’est pas parce qu’on est invincible qu’on va le rester éternellement, on va finir par prendre des goals cette année. Il faudra donc s’attendre à ça et continuer le match quel que soit le score pour en mettre un de plus que notre adversaire.»

Ses joueurs sont prêts à charmer Dame Coupe pour avoir cette baraka indispensable dans ce genre de compétition où le petit se surpasse.

‹‹Comme l’a dit Peter Zeidler, c’est «aufgabe», oui un devoir de se qualifier. À nous de les empêcher et de se lâcher en jouant un match à 200% pour leur poser le plus de problèmes possible.›› Thierry Cotting, coach d’Étoile Carouge

«C’est le seul moyen pour réduire l’écart entre une équipe professionnelle, qui flambe en Super League et une qui a pris un excellent départ mais en 3e division pour que la magie de la Coupe opère. En tout cas, poursuit l’entraîneur des Stelliens, il y a une grande envie au niveau de l’équipe de faire un super truc. Après on sait que c’est une top équipe, que c’est la formation la plus attractive offensivement de Suisse de Super League. Par contre, renchérit le coach, la pression est du côté des Brodeurs car c’est évident que Saint-Gall, qui avait perdu la finale l’an passé, a envie d’y retourner et de la gagner. Comme l’a dit Zeidler, c’est «aufgabe», oui un devoir de se qualifier. À nous de les empêcher et de se lâcher en jouant un match à 200% pour leur poser le plus de problèmes possible. S’il y a, comme le ciel, une petite éclaircie il faudra se faufiler dedans!»







