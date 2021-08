Reprise pour Étoile Carouge – Thierry Cotting: «On connaît bien la bête» L’entraîneur genevois est de retour à Étoile Carouge, qu’il s’apprête à entraîner pour la cinquième fois. Interview avec un éternel revenant, avant le début de la Promotion League. Valentin Schnorhk

«Je ne suis plus le Thierry Cotting d’il y a trente ans. Il faut toujours se développer, anticiper, se remettre en question», explique le technicien genevois, qui reste sur trois ans à la formation de Team Vaud. JEAN-LUC AUBOEUF

Après 1996, 2004, 2010 et 2014, voilà 2021. Pour la cinquième fois en vingt-cinq ans, Thierry Cotting (57 ans) va entraîner Étoile Carouge. Une arrivée surprenante, après le retrait de Claudio Morelli juste avant le début de la préparation. Mais qui n’étonne pas, vu le lien de longue date entre le club de la Fontenette et l’entraîneur genevois. Avant la reprise de la Promotion League, samedi sur la pelouse de YF Juventus pour les Stelliens, le technicien raconte cet énième retour.

Quel Étoile Carouge avez-vous retrouvé?

On sent que la nouvelle direction connaît le club. On sent que l’âme d’Étoile Carouge est là, je n’ai donc pas été surpris. Mais il y a forcément une évolution, par exemple dans les relations avec Servette. Les deux clubs se rapprochent et c’est positif. Il y a aussi une patte personnelle du président Olivier Doglia, avec une énorme motivation à faire progresser le club. Je n’ai personnellement pas vécu l’ère Palma (ndlr: l’ancien président), mais je crois que la digestion s’est faite. Le nouveau comité a mis son empreinte.