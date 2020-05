Média – Thierry Bovay dirigera La Télé Thierry Bovay, 50 ans, succédera au 1er septembre 2020 à Kurt Eicher en tant que nouveau directeur général de Vaud-Fribourg TV.

Thierry Bovay, 50 ans, sera le nouveau directeur général de Vaud-Fribourg TV. Il prendra ses fonctions au 1er septembre 2020. L’actuel directeur Kurt Eicher quitte la direction opérationnelle de la chaîne à la fin de l’année et entre au conseil d’administration de la société.

Thierry Bovay a été nommé mardi par le conseil d’administration à la tête de la chaîne, indique Vaud-Fribourg TV mardi dans un communiqué. Issu du monde de la production audiovisuelle et TV, le nouveau directeur a fait l’essentiel de sa carrière dans les médias; dans les régies publicitaires ASSA et OFA, puis à la direction d’ICI TV Riviera Chablais à Vevey et à Mediaprofil.

Plus récemment, le Vaudois a été directeur et associé majoritaire à La Prod TV Sàrl et responsable marketing et business développement à la Société électrique de la Vallée de Joux SA. Il avait par ailleurs été directeur des programmes de La Télé au lancement de la chaîne en 2009.

Aide d’urgence fédérale

Habitant de Savigny (VD), Thierry Bovay connaît parfaitement le tissu économique romand. Désireux de s’inscrire dans la continuité, de nombreux défis l’attendent néanmoins, dans les domaines de la diffusion multi-plateformes, le développement commercial ou encore, la valorisation du savoir-faire de la chaîne, souligne le communiqué.

Enfin, la Télé recevra une aide d’urgence fédérale de plus de 900’000 francs, tout comme les 12 autres chaînes de TV régionales du pays. Elle lui permettra de continuer à remplir sa mission d’intérêt public malgré le net recul de la publicité découlant des effets de la crise du coronavirus.

( ATS/NXP )