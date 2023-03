Bilan des conseillers d’État genevois – Thierry Apothéloz: un magistrat lent au démarrage L’élu socialiste achève son premier mandat sans avoir fait aboutir ses projets phares. Caroline Zumbach Rachad Armanios

Thierry Apothéloz est à la tête du Département de la cohésion sociale, qui comprend la culture et le sport, depuis 2018. LUCIEN FORTUNATI

Accessible, le socialiste Thierry Apothéloz n’est pas clivant et est unanimement apprécié comme personne. Néanmoins, à l’issue de sa première législature, le bilan de ses réalisations est mitigé. Surtout du côté de la droite où on estime que l’ancien maire de Vernier n’a pas entièrement donné satisfaction à la tête du Département de la cohésion sociale, qui comprend la culture et le sport.