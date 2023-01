Cyclisme – Thibaut Pinot va prendre sa retraite en fin de saison Le grimpeur français, chouchou dans son pays, a annoncé dans un entretien à «L’Équipe» son futur retrait de la compétition. Celui-ci interviendra en octobre, après le Tour de Lombardie.

Thibaut Pinot s’apprête à disputer sa dernière saison. AFP

Le Français de l'équipe Groupama-FDJ Thibaut Pinot mettra fin à sa carrière professionnelle à la fin de la saison, a annoncé ce jeudi le cycliste de 32 ans dans un entretien à «L'Equipe». «Quand je courrai, on saura que c'est la dernière fois, avant que j'aille m'enterrer dans mon trou», explique avec le sourire le grimpeur, 3e du Tour de France 2014.

Dans cet entretien, il précise qu'il prendra sa retraite en octobre après le Tour de Lombardie, épreuve qu'il a remportée en 2018. Avant cette ultime course, il disputera le Giro en mai et espère participer à son dernier Tour de France, en juillet. «Pour ma dernière année, j’ai envie d’y aller, ça me ferait chier de le manquer. Le Tour a été dur, mais c’est aussi lui qui m’a donné les plus belles émotions. […] Pour que ma dernière année soit belle, il faut que j’y sois. Rien que pour tous ceux qui m’ont soutenu», souhaite le Français.

Pinot explique que «le point déclencheur» de cette décision d'arrêter «a été (m)a blessure en 2021 (ndlr: à la suite de sa chute à Nice sur le Tour 2020). Là, je me suis rendu compte que c’était difficile, que je commençais à avoir de l’âge et plusieurs fois j’ai pensé arrêter».

Carrière gâchée par les blessures

Professionnel depuis 2010, le natif de Lure, en Haute-Saône, s'est révélé lors du Tour de France 2012, en remportant une étape en solitaire, et en terminant 10e de cette édition. Deux ans plus tard, il confirme en prenant la troisième place du Tour, son meilleur résultat jusqu'à présent en neuf participations.

Pinot a par ailleurs pris la 4e place du Giro en 2017, en remportant une étape, et la 6e place de la Vuelta en 2018, en s'adjugeant deux étapes. Mais la carrière du Français a aussi été souvent gâchée par les blessures et les abandons, à l'image de ceux sur le Tour de France (2017, 2019).

AFP

