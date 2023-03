Campagne romande – Thermomètre de la précarité, le CSP relève une forte fièvre Alors que les indicateurs officiels s’améliorent, la pauvreté cachée se tourne vers l’aide privée, annoncent les Centres sociaux protestants romands. Eric Budry

Les Centres sociaux protestants s’inquiètent particulièrement pour les travailleurs pauvres et les résidents étrangers qui ne recourent pas aux aides sociales de peur de perdre leur permis d’établissement. MAGALI GIRARDIN

«Crise après crise, ce sont les plus fragiles qui trinquent. Malgré les leçons apprises lors de la pandémie, les dispositifs sociaux restent poreux et se montrent inopérants pour contrecarrer certaines vulnérabilités, en particulier lorsqu’elles s’accumulent.» Le constat est de Bastienne Joerchel, présidente de l’association CSP.ch et directrice du Centre social protestant Vaud. Il a donné le la de la conférence de presse annuelle des CSP romands tenue mardi à Genève.