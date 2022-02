JO 2022 - Therese Johaug, première championne olympique à Pékin

Ski de fond

Jaqueline Mourao est Brésilienne et sportive. Elle ne joue pas au football et pourtant elle est devenue une star dans son pays. La raison? A Pékin, elle va participer à ses huitièmes Jeux olympiques. Pour arriver à ce total, elle alterne JO d’été, avec trois participations, et JO d’hiver, avec 5 participations. Athènes 2004, Pékin 2008 et Tokyo 2020 en VTT et en ski de fond à Turin-2006, Vancouver-2010, Sotchi 2014 – où elle a également fait le biathlon -, Pyeongchang 2018 et Pékin 2022. A 46 ans, elle se sent «encore plus heureuse que lors de (ses) sept participations précédentes» et surtout elle est «en forme».